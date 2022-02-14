Efes Selçuk'ta çocuklardan “Çağdaş Türk Bestecileri” resitali

14 Şubat 2022 Pazartesi, 12:09

Efes Selçuklu’ta Galina Gül’ün öğrencileri tarafından gerçekleştirilen resitalde Çağdaş Türk Bestecilerinin eserleri çalındı.

Resitale katılan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bu sahne İlham Veren Kentin ilham veren çocuklarının olduğunun kanıtı oldu. Galina Gül’ün Efes Selçuk’a ve çocuklarımıza olan emeği yadsınamaz. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Burada bir müzik ziyafeti dinlerken Çağdaş Türk Bestecilerinin kimler olduğunu ve hayatlarının da aslında bize ilham olduğunu da öğrendik. Bugün geleceğin piyanistleri başlığı altında çıktığınız için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.