Efes Selçuk’ta ‘Demeter’ konuşuldu

27 Eylül 2022 Salı, 12:36

Selçuk Efes Kent Belleği’nde Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği Efes Mitoloji Günleri Ana Tanrıçalar Söyleşi Serisi ‘Demetter’ ile devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Kaya “Taş Devrinden Kalan Toprak Ana Demeter” konulu söyleşide mitoloji severlerle bir araya geldi.

Her tanrıçanın mitolojide çok farklı bir öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Kaya; “Demeter Yunan tanrıçaları arasında en sıra dışı olanıdır. Bunun sebebi Demeter’in en az klasik olan tanrı olmasıdır. Bu aslında bize Demeter’in en olimpik olmayan tanrıça olduğunu gösteriyor. Demeter başka bir Yunan tanrısı ile birlikte adeta Olimpos’a sonradan eklemlenmiş. Olimposlu tanrılar su, bu bahsettiğim iki tanrı zeytinyağı gibi. Olimpik söylencelerin merkezinde Demeter’i ve Dionysos’u göremiyoruz. Demeter ve Dionysos’ta çok ilginç biçimde kent dışı tanrılardır. Eğer klasik olimpik din kent mitolojisi ise ağırlıklı olarak Demeter ve onun yanında Dionysos kent surlarının dışının tanrıçasıdır. Demeter, kültürün ötekisini temsil ediyor. Eğer bir şey kültürün ötekisini temsil ediyorsa öteki olarak dizayn edilmiştir” dedi.

Demeter ile çeşitli mitler anlatan Prof. Dr. Nevzat Kaya daha önce Selçuk Efes Kent Belleği’nde “Eros’un Tanrıçası Afrodit” ve “Artemis Ephesia Bir Tanrıçaya Kültürbilimsel Yaklaşım” söyleşileri ile mitoloji severlerle bir araya gelmişti. Prof. Dr. Nevzat Kaya önümüzdeki günlerde “Ana Tanrıça Hekate” söyleşi ile Selçuk Efes Kent Belleği’nde mitoloji severlerle buluşacak.