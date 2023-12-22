Efes Selçuk'ta Meryem Ana Evi direnişi!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:02

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’de 1970’li yıllardan bu yana Efes Selçuk Belediyesi’nin işlettiği Meryem Ana Evi’nin otopark alanın sözleşmesini yenilemedi. Alana belediye işçileri ile birlikte otobüslerle çıkan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Buradan çağrımız olsun. Ben Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte Meryem Ana’dayız. Tahliye etmek isteyen varsa yarın itibariyle de Selçuk halkıyla, İzmir halkıyla birlikte buradayız. Buradan tahliye edilecek olan Meryem Ana Evi’nin gerçek sahipleri olan Efes Selçuk halkı olacaktır. Buradan tahliye edilecek olan İzmir olacaktır. Buradan tahliye edilecek olan bütün yerel yönetimler olacaktır” dedi.

“BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Benzer uygulamaların başka şehirlerde de yapıldığına dikkat çeken Başkan Sengel; “Aynı şeyi daha önce de yaptılar, sessiz kalırsak yaparlar. İstanbul büyükşehir Belediyesi’nden Galata Kulesi’ni aldılar. Kadıköy Belediyesi’nden marinayı aldılar Muğla belediyelerinden iskeleleri aldılar. Bizden de zamanında Efes’in girişlerini aldılar. Ama şimdi bu son” diye konuştu.

“ÇOCUĞUMUZUN SOFRASINA GÖZ DİKİLDİ”

Ellerindeki Pankartlarla yürüyen işçilerin yanında tüm Efes Selçuk halkına seslenen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bu ne demek biliyor musunuz? Belediye çalışanları artık çalışmayın orada, ya da çalışıyorsanız da para almadan durun orada demek. Bu; evinize ekmek götüreceğiniz, çocuğunuzun sofrasını kuracağınız sofraya göz dikildi demek. Efes Selçuk’un fakirine fukarasına yardım eden sosyal yardım hizmetleri olmasın demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Efes Selçuk işlemez demek” diye konuştu.

“KAMU YARARINA TALEP EDİLEN DESTEKLERİ VEREMEYECEĞİZ ARTIK”

Gerek Meryem Ana Evi bölgesi, gerek kent civarında güvenliği sağlayan Jandarma güçlerinin bile isteklerine karşılık veremeyecekleri aktaran Sengel; “Bu; Emniyet Müdürlüğünün bizden talep ettiği ve her türlü kamu kurumunun belediyemizden istediği; mesela okulları boyayın, bize malzeme desteği yapın diyenlere hayır biz de yok demektir. Bu ne demek biliyor musunuz? Yarın öbür gün esnafta kapısına kilit vursun demek. Çünkü biz esnaftan alışveriş ediyoruz. Bayındırlık hizmetlerinin çivisini bile esnaftan alıyoruz, aş evine götürdüğümüz eti kendi esnafımızdan alıyoruz” dedi.

“SELÇUK’UN ANAHTARI SELÇUK HALKINDADIR”

Efes Selçuk Belediyesi’nin lehine en iyi şekilde hazırlanmış en az 20 yıllık sözleşme istediklerini, bunu ıslak imzayla atacaklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Laf kalabalığına gerek yok. Boşuna bu konuda siyaset üretenlere de izin de yok. Öyle ağzımıza bal çalarak, hadi birazcık uzatmalı verdik size’ laflarını kabul etmiyoruz. En az 20 yıllık en iyi şekilde hazırlanmış sözleşme gelecek ve o ıslak imzayı biz atacağız. İşte o zaman deriz ki Efes Selçuk halkı kazanmıştır. Yoksa sırt sıvazlayarak yerel seçimi geçirmeye çalışan siyasetçilere de geçit yok. Demek o ki Selçuk’un anahtarı Selçuk halkındadır” diye konuştu.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Efes Selçuk halkının eskisi gibi Efes ve Saint Jean gibi değerlere para vermeden artık giremediklerine dikkat çeken ve ‘Yandaşlara, kendi işsiz grubuna peşkeş çekecekleri başka bir değerimiz kalmadı’ diyerek yaşanan süreci sert bir dille eleştiren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Para vermeden Saint Jean’a girmiyor Efes Selçuk halkı. Para vermeden Efes’e giremiyoruz artık biz. Yandaşlara, kendi işsiz grubuna peşkeş çekecekleri başka bir değerimiz kalmadı artık bizim. Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra; bütün ailelerimiz ile ahbaplarımız ile Selçuk halkıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, buna jandarma dahil emniyet mensupları dahil, Efes Selçuk’tan yaşamaktan keyif alan herkesi bu direnişe bekliyoruz. Bütün halkı bekliyoruz, İzmir’i bekliyoruz. İzmir’in değerini Türkiye’nin değerini 3-5 yabancı ve özel şirkete tıpkı Efes Ören yerinin girişlerini peşkeş çektikleri gibi çektirmeyeceğiz. Buradan beyan ediyoruz. Yarın saat 14.30’da bütün Efes Selçuk halkıyla, bütün İzmir halkıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve bütün sivil toplum örgütlerimizle Meryem Ana’dayız gelin tahliye edin bizi” şeklinde konuştu.