Efes Selçuk'tan üreticiye fide ve gübre desteği
İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi kent genelinde tarımı desteklemeye, daha fazla yurttaşı üretime dâhil etmek için başlattığı proje kapsamında atalık tohumlardan üretilen fideler ile yeşil atıklardan elde edilen kompost gübreleri yurttaşlara dağıttı.
Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde atalık tohumlardan üretilen domates, biber, uzun patlıcan, karpuz ve salatalık gibi ürünlerden oluşan 20 bine yakın fide ve Park ve Bahçe Birimi’nin kent genelinde yaptıkları budama ve temizlik çalışmaları sonucu çıkan yeşil atıklardan elde edilen 2 tona yakın kompost gübre yurttaşlara dağıtıldı.
Engelsiz Yaşam Merkezi – Eşitlik Birimi Parkı yanında gerçekleşen dağıtımda yurttaşlara dağıtılan fideler ile Efes Selçuk’ta yurttaşlara dağıtılan fidelerle tarımsal üretime yurttaşların da dâhil edilmesiyle tarımsal kalkınma hamlesine kent genelinde daha çok yurttaş katılmış oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: Farkında mısınız, bunlar kalırsa....
- Kulis: Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın
- Borsa güne yükselişle başladı
- HÜDA PAR kadınları böyle sahiplendirecekmiş!
- Meclis'teki yemin törenine HÜDA PAR ayarı!
- İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini
- Mustafa Sarıgül'den çarpıcı Sinan Oğan yorumu!
- Sinan Oğan, New York Times’a konuştu
- Erdoğdu: 'Devletimizin bilgileri bu tarikatların elinde'
- 36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı