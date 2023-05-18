Efes Selçuk'tan üreticiye fide ve gübre desteği

Yayınlanma: 18.05.2023 - 13:08

Güncelleme: 18.05.2023 - 13:08

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde atalık tohumlardan üretilen domates, biber, uzun patlıcan, karpuz ve salatalık gibi ürünlerden oluşan 20 bine yakın fide ve Park ve Bahçe Birimi’nin kent genelinde yaptıkları budama ve temizlik çalışmaları sonucu çıkan yeşil atıklardan elde edilen 2 tona yakın kompost gübre yurttaşlara dağıtıldı.

Engelsiz Yaşam Merkezi – Eşitlik Birimi Parkı yanında gerçekleşen dağıtımda yurttaşlara dağıtılan fideler ile Efes Selçuk’ta yurttaşlara dağıtılan fidelerle tarımsal üretime yurttaşların da dâhil edilmesiyle tarımsal kalkınma hamlesine kent genelinde daha çok yurttaş katılmış oldu.