Efes Tarlası Bakkalı 1 yaşında

22 Ekim 2021 Cuma, 06:16

Efes Tarlası Bakkalı açıldığı günden bu yana Selçuk’ta yaşayan 60 kadın üreticiden, Türkiye’de faaliyet gösteren 26 kooperatiften 346 bin TL tutarında ürün alındı. Sadece Selçuk’ta yaşayan kadın üreticilerden Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla 161 bin TL tutarında ürün alındı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in başlattığı tarımsal kalkınma hamlesinin bir parçası olarak hayata geçen Efes Tarlası Bakkalı, açıldığı günden bu yana tüketiciyi iyi, temiz, adil gıda ile buluştururken, Selçuk’ta yaşayan kadınların evlerinde ürettikleri tarhana erişte, reçel, salça ve meyve kurusu gibi ürünlerin değerlendirilmesine ve kooperatifçiliğin desteklenmesine katkı sunuyor. Efes Tarlası Bakkalı’nda satılan her ürünün üzerinde üretici kadınların isimleri de yer alıyor. Efes Tarlası Bakkalı’nda evde yaptığı ürünleri satan Pelin Demirezen, kendi yetiştirdiği ürünlerden ürettiği ürünleri tüketici ile buluşturmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek “Kendi yetiştirdiğim ürünlerden elde ettiğim kuru üzüm, pekmez, reçel, toz biber gibi ürünleri Efes Tarlası Bakkalı’nda satıyorum. Bize bu olanağı sunan Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür ediyorum” dedi.