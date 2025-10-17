Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Üretici Pazarı 19 Ekim'de kapılarını açıyor

Pazarda; kooperatif ürünleri, kadın üreticilerin el emeği ürünleri, doğal gıdalar, gözleme stantları, yerel tohumlardan üretilmiş fidan ve fideler yer alacak. Taze sebze ve meyveden ev yapımı reçellere, doğal zeytinyağından el işi ürünlerine kadar birçok farklı ürün Efes Selçuklu üreticiler tarafından satışa sunulacak. Ayrıca, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde her hafta farklı başlıklarda atölyeler ve eğitimler de düzenlenecek.

İLK SÖYLEŞİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Üretici Pazarının açılış günü olan 19 Ekim Pazar günü saat 13.00’te, Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın “Temiz Gıdalarla Fonksiyonel Beslenme” konulu söyleşiyle katılımcılarla buluşacak. Harzadın, beslenme alışkanlıklarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve temiz gıdaların destekleyici rolünü anlatacak.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Üretici Pazarının üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturacak bir alan olacağını belirterek; “Amacımız üretici ile tüketicinin anında o pazarda etkileşime girebilmesi, doğru ürünlerin bir şekilde satılabilmesi. Efes Selçuk’ta yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yapmak ve Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün güzergâhında olan herkesin burada kentimize dair bir örneklem görebilmesini sağlamaktır. Kadınların el emeğiyle, yerel üreticilerin alın teriyle üretilen ürünlerin hepsi Üretici Pazarımızda yer alacak” dedi.