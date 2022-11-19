Efesli Herakleitos Felsefe Günleri: İoanna Kuçuradi, temel felsefeyi anlattı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Selçuk Belediyesi’nin kentin bileşenleri ile birlikte düzenlediği etkinlikte konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu, “Yüzyılın yaşayan tek kadın filozofudur kendisi. İşte onunla bir arada burada olmak bizim için çok kıymetli” dedi.

Kuçuradi, Dünya Felsefe Günü’nün 20. yılının, Herakleitos’un memleketinde kutlandığını belirterek sözlerine başladı. Kuçuradi, “Felsefe ile uğraşanlara en sık sorulan sorulardan biri “felsefe nedir?” sorusudur. Felsefe yaşamda kişilerin ya da ruhların kararlarında, yaptıklarında temel aldıkları görüşler, anlayışlar ve normlardır” dedi.

‘İNSAN NEDİR?’

Felsefenin en tipik sorusunun ise “Nedir” sorusu olduğunun altını çizen profesör, “Felsefe bir şeyin ne olduğunu sorar. İnsan nedir, adalet nedir? İnsan hakları nedir? Bir şeyi benzerinden ayıran özelliklerini sorar. Bir şeyin ne olduğuna doğru bir cevap verilmeden, örneğin bilginin ne olduğuna, devletin ne olduğuna cevap verilmeden onun hakkında sorulacak başka herhangi bir soruya bilgisel bir cevap vermek pek mümkün değildir” ifadelelerini kullandı.

‘DAHA ÇOK YOL VAR’

Aynı zamanda Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı olan Kuçuradi, “Felsefeyi dört duvarın dışına çıkarmak ve kişinin yaşamındaki önemini olduğu kadar toplumsal, kamusal ve toplumsal yaşamdaki önemini görünür kılmak için 1974 Türkiye Felsefe Kurumu’nu kurduk. Yürünecek daha çok yolumuz var. Türkiye’de bizlerin başlattığı ve süreklilik kazandırdığı çalışmaların, felsefe alanında bizi çağdaş uygarlık seviyesine getirmiş olan bu çalışmaların sürdürülmesini, felsefenin öneminin farkında olan gençlerimizden bekliyor ve onlara güveniyoruz” dedi.