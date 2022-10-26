"Felsefe Seminerleri" yeni dönemde "Kriz ve Kritik II" ile devam ediyor
Akbank Sanat, akademisyen konuşmacıların katılımıyla düzenlediği "Felsefe Seminerleri"ne yeni dönemde "Kriz ve Kritik II" başlığıyla devam ediyor.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Emre Şan'ın yaptığı seminer dizisi Kasım 2022-Mayıs 2023 döneminde Akbank Sanat Beyoğlu'nda gerçekleşecek.
Emre Şan
Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Şan, "Kriz ve Kritik" üst başlıklı felsefe seminerleri dizisinin salgın nedeniyle yarıda kaldığını belirterek, "Bu zaman aralığında küresel olarak yaşanan dönüşümler 21. yüzyılın krizlerini anlamak için yeni yol gösterici argümanlara ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Şu halde hem yarım kalan diziyi tamamlamak hem de yeni düşünce alanları açmak için 'Kriz ve Kritik II' üst başlığı altında, felsefe seminerlerine devam etmek istiyoruz. Seminerlerde felsefedeki kritik geleneğinin çağdaş örneklerine odaklanıp, bunların ne tür düşünsel ve toplumsal krizlere cevap vermeye çalıştığını araştıracağız" ifadelerini kullandı.
Besim F. Dellaloğlu
Kasım ayı programı, Besim F. Dellaloğlu'nun "Kriz, Kritik, Kriter: Kültür ile Medeniyet Arasında Geçişler" başlıklı semineriyle başlayacak.
Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerin davetiyeleri, 1 saat öncesinde Akbank Sanat Danışma'dan temin edilebilecek.
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