'Efsane 11.11' İndirim Dönemi Başlıyor

Hepsiburada, kasım ayına özel indirim dönemini bu yıl da “Efsane 11.11” kampanyasıyla başlatıyor. Platform, moda, teknoloji, ev yaşamı ve kişisel bakım gibi farklı kategorilerde geniş ürün yelpazesinde fiyat avantajları sunacak.

Kampanya kapsamında elektronik ürünlerde sepette ek indirimler uygulanacak. Televizyonlarda yüzde 11, dizüstü bilgisayarlarda mevcut indirimlere ek yüzde 5 oranında indirim yapılacak. Ayrıca oyuncu bilgisayarları, monitörler ve aksesuar ürünlerinde de benzer avantajlar geçerli olacak.

Ev teknolojisi ürünlerinde beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride sepette yüzde 11 indirim sunulacak. Moda alanında ise seçili markalarda yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra ek kupon kampanyaları düzenlenecek.

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde yüzde 15’e kadar indirimler uygulanırken, süpermarket alışverişlerinde yüzde 30 ila 50 arasında değişen fiyat avantajları bulunacak.

Hepsiburada ayrıca “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında yer alan kadın girişimcilerin ürünlerinde de özel indirimler sağlayacak.

Bu yılki kampanyada dikkat çeken bir diğer gelişme ise otomotiv kategorisinde olacak. 11 Kasım’da Kia Picanto modeli, özel fiyatla platform üzerinden satışa sunulacak. Aracın teslimat ve bayi işlemleri doğrudan marka tarafından yürütülecek.

Hepsiburada, kampanya döneminde teslimat seçeneklerini de genişleterek pazar günü teslimat ve taksitli ödeme imkânı sunacağını duyurdu.