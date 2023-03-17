Efsane başkan “Komünist Osman” belgesel oldu!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:59

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:59

1984 – 1994 ve 2004 – 2013 yılları arasında dört dönem Dikili Belediye başkanlığı yapan ve Türkiye’nin bir dönemine damgasını vuran siyasi aktörlerden Osman Özgüven’in belgeseli yapıldı.

“Komünist Osman” belgeselin ilk galası 25 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de İzmir’de yapılacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki etkinlik ücretsiz yapılacak.

Belgeselin anlatıcıları arasında Osman Özgüven’in ailesi, mesai arkadaşları, sendikacılar, çevreciler, işçiler, gazeteciler, yazarlar, hukukçular, bilim insanları, Midilli’deki Yunan dostları siyasetçiler Murat Karayalçın, Kemal Anadol, Özgür Özel, Atila Sertel, Mustafa Moroğlu, Yaşar Seyman, Hakkı Ülkü, Yüksel Çakmur, Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer ve onu yakından tanıyan sanatçılar Genco Erkal, Zülfü Livaneli, Suavi, Rutkay Aziz, Cahit Berkay, Orhan Aydın da bulunuyor.