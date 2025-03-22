Ege Barış ve İletişim Derneği'nden barış, adalet ve demokrasi açıklaması

Yayınlanma: 22.03.2025 - 14:05

Güncelleme: 22.03.2025 - 14:05

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta üniversite diplomasının iptal edilip 19 Mart'ta gözaltına alınması ile başlayıp devam eden süreç üzerine Ege Barış ve İletişim Derneği bir açıklama yayımladı. İşte o açıklama:

''Bizler, Ege’nin iki yakasında ve dünyada, dostluğu ve bölgesel barışı savunan bir barış derneği olarak, ülkemizde yaşanan siyasi gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Son dönemde, demokratik değerlere ve 'hukukun üstünlüğüne zarar veren uygulamalarla' karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz.

Belediye başkanları ve siyasi aktörler üzerinde artan baskılar, 'yargının siyasi rekabetin bir aracı olarak kullanılması' ve hukukun bağımsızlığına gölge düşüren uygulamalar, yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu ve demokratik düzenimizi tehdit etmektedir.

Barış, yalnızca ülkeler arasında değil, aynı zamanda toplum içinde de korunması ve güçlendirilmesi gereken en temel değerlerden biridir. Demokratik süreçlerin, özgür tartışma ortamının ve hukukun bağımsızlığının zarar gördüğü bir ortamda barışın sürdürülebilirliği de tehlikeye girer.

Bu nedenle, tüm yetkilileri ve siyasi aktörleri, hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere saygı göstermeye, 'yargıyı bir baskı aracı olarak kullanmaktan' kaçınmaya, halkın iradesini temsil eden seçilmiş yöneticilere yönelik adil ve şeffaf bir yaklaşım benimsemeye davet ediyoruz.

Barış, adalet ve demokrasi birbirinden ayrı düşünülemez. Bizler, barışı savunan bir dernek olarak, hukukun üstünlüğünün korunduğu, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, siyasi rekabetin adil ve demokratik yollarla sürdürüldüğü bir ülke istiyoruz.

‘Yurtta sulh’ olmadan ‘cihanda’ ve bölgemizde barış bir umuttan öteye geçemez.''