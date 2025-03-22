Kayseri'de yurttaşlar kar yağışına aldırış etmeden İmamoğlu için yürüdü

Kayseri'de yurttaşlar, kar yağışına aldırış etmeden gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'na destek için yürüyüş yaptı.

Kayseri'de yurttaşlar kar yağışına aldırış etmeden İmamoğlu için yürüdü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 13:40

Kayseri'de yurttaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberinde çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etti.

Dün akşam yoğun kar yağışının görüldüğü Kayseri'de yurttaşlar yağışa aldırış etmeden İmamoğlu'na destek için yürüdü. 


Etiketler: #Kayseri #Ekrem İmamoğlu

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