Ege belediyelerinden sokak hayvanları için manifesto

Yayınlanma: 28.08.2024 - 12:31

Güncelleme: 28.08.2024 - 12:31

Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında Manisa’da gerçekleştirildi. Encümen toplantısının ardından 5199 Sayılı Sokak Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili Ege Belediyeler Birliği çatısı altında gerçekleştirilen ortak çalışma programı açıklandı. Toplantıda Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan, Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız, Belediye Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Murat Aras, Manisa Hayvan Hakları Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler ve HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Tekinbaş yer aldı. Sokak hayvanları sorununun sadece belediyelerin sorumluluğunda olmadığını kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, “Bunun paydaşlarının Veteriner Hekimler Odası ve hayvanseverler derneklerinin olduğunun bilincindeyiz. Bu sorunların çözümü noktasında ortak aklı oluşturmak ve bu ortak akılla bu soruna hem farkındalık yaratmak hem de çözüm önerilerinde bulunmak için bir takım toplantılar sonucunda da bazı maddelerle birlikte bu konuya duyarlı olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.

BAŞKAN ZEYREK: ONLAR BİZİM CANIMIZ

Başkan Ferdi Zeyrek, “Kanunun bize emrettiği şekilde sokak hayvanlarımızı yerinde toplayıp daha sonra kısırlaştırma ve barınma imkanı sağlayabilecek bütün teknik altyapı şartlarını biz belediyeler olarak imkanlarımız orantısında oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bu sokak hayvanlarımızı, sokak canlarımızı özellikle toplarken de bizim yanımızda Veterinerler Odası ve hayvanseverler derneğinin de olmasını istiyoruz. Çünkü bu mücadeleyi biz tek başımıza yürüttüğümüzde bazı olumsuz tepkilerle de karşılaşabiliyoruz. Aslında onlar bizim canımız. Nasıl bir tane vatandaşımızın saçının teline zarar gelmesini istemiyorsam bir tane hayvanımızın tüyüne de zarar gelmesini kesinlikle istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“PROTOKOL ŞARTLARI OLUŞTURULDU”

Ege Belediyeler Birliği çatısı altında paydaşlar olan Veteriner Hekimler Odası ve Hayvanseverler derneği ile birlikte sahiplendirmeyi ön plana çıkartacak bir takım çalışmalar için bazı protokol şartları oluşturulduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, “Bu protokol şartlarına Veteriner Hekimler Odası kendi bünyesinde gönüllü veterinerler oluşturarak bu çalışmaya paydaş oldular. Hayvansever derneklerimiz sahiplendirme konusunda bir farkındalık yaratarak özellikle kendi üyelerinin ve daha sonrasında da vatandaşlarımızın sokak canlarını sahiplenmesi konusunda çalışmalar içerisinde bulundular. Biz de Ege Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizin bize verdiği hukuki imkanlar çerçevesinde de yapabileceğimiz konuları ön plana çıkardık” diye konuştu.

BAŞKAN ZEYREK 10 MADDELİK PROGRAMI AÇIKLADI

Başkan Ferdi Zeyrek, hazırlanan çalışma programını şu şekilde sıraladı:

Sokak canlılarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza bir başlangıç kiti vereceğiz. Bu başlangıç kitinin içerisinde mama, tasma, yaka, yatak ve oyuncaklar gibi temel eşyalar bulunacak. Veterinerler odamızla birlikte ücretsiz veya çok cüzi bir ücret alınan veterinerler hizmeti sağlayacağız. Belirli sayıda ücretsiz ve indirimli veteriner muayeneleri, aşılama, kısırlaştırma ve mikroçip hizmeti sunacağız kendilerine. Evcil hayvanları eğitim kursları açacağız. Yeni evcil hayvan sahiplerine temel itaat, sosyalleşme ve davranış sorunları ile başa çıkma konusunda yardımcı olabilecek ücretsiz eğitim kursları sağlayacağız. Bilgi ve kaynaklarla ilgili yeni sahiplenen kişilere evcil hayvanların bakımı, beslenme programı, egzersiz ihtiyaçları ve hastalık belirtilerini nasıl tanıyacağı gibi konularda ipuçları içeren bilgilendirme kitapçığı ve çevrimiçi portallardan eğitim desteği sunacağız. Destek hattımız olacak. Yeni evcil hayvan sahiplerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili tavsiye veya yardım alabilecekleri bir destek hattı ile özel bir hizmet oluşturmayı düşünüyoruz. Takip programlarımız olacak. Bakımevi personellerinin evcil hayvanın yeni ortamına alışıp alışmadığını kontrol etmek ve gerektiğinde ek destek sunmak için birkaç hafta veya aylardan sonra sahiplenen kişilerle iletişime geçeceği bir takip programı oluşturacağız. Sahiplendirme danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Potansiyel sahiplenicilere yaşam tarzlarına uygun doğru evcil hayvanları seçmelerine yardımcı olabilecek ve evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarına tam olarak hazır olmalarını sağlayacak ön sahiplendirme, danışma hizmeti sunacağız. Evcil hayvan sigortası yapmayı düşünüyoruz. Geçici bir süre için ücretsiz evcil hayvan sigortası veya sigorta şirketleri ile işbirliği yaparak sahiplenicilere indirimli sigorta seçenekleri sunulacak. Toplu etkinlikler hazırlayacağız. Sahiplenicilerin bir araya gelmelerini, deneyimlerini paylaşmalarını ve profesyonellerden tavsiye almaları için düzenli topluluk etkinlikleri ve buluşmaları organize edeceğiz. Acil durum yardım fonlarımız olacak. Özellikle sahipliliğin ilk yılında beklenmedik veteriner masrafları ile başa çıkabilmesi için sahiplenicilere destek olabilecek olan acil durum yardım fonu da oluşturacağız.

“ONLARI SAHİPLENDİRECEĞİZ”

Hem sokak canlılarına sahip çıkmak hem de onları sahiplenen vatandaşların yanında olmak için 10 maddelik manifesto hazırlandığını dile getiren Başkan Zeyrek, “Bu manifestonun çalışmasında hem veterinerler odasının hem de hayvansever derneklerinin imzası ve onayı bulunmakta. Biz bu sorunu paydaşlarla birlikte çözmek ve vatandaşlarımıza bu konuda farkındalık yaratabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu kanunun sonucunda belki ötenazi deniyor, ben onu katletme olarak nitelendiriyorum. Ötenaziye gerek kalmadan hayvanlarımıza sahip çıkacağız. Onları sahiplendireceğiz ve bizimle birlikte bir yaşam sürmeleri için gerekecek ortamı kendilerine sağlayabileceğimizi de belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.