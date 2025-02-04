Son dakika deprem... Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden hissedildi

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden hissedildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydaba geldi.

Saat 16.04'te gerçekleşen depremin yerin 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.


Etiketler: #Son dakika #deprem #Ege Denizi

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