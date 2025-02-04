Son dakika deprem... Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden hissedildi
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydaba geldi.
Saat 16.04'te gerçekleşen depremin yerin 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 4, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-04
Saat:16:04:13 TSİ
Enlem:36.55194 N
Boylam:25.6475 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KSuAwDDNsD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Son dakika #deprem #Ege Denizi
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