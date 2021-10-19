Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan 'asgari ücret vergi dışı bırakılsın' çağrısı

19 Ekim 2021 Salı, 11:52

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı alım gücünün enflasyon karşısında azalması sonucu çalışanlara destek olacaktır" dedi.

Yorgancılar daha önce de iktidardan gelen "Suriyeliler giderse sanayi çöker" söylemine tepki göstererek, "Ülkemizin sanayisi bugünlere Türk mühendisleri Türk çalışanları ile gelmiştir Suriyelilerin gitmesi ile ekonomi ve sanayinin çökmesi fikrine katılmak mümkün değildir" açıklamasını yapmıştı.