Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan 'asgari ücret vergi dışı bırakılsın' çağrısı
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğini söyledi.
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı alım gücünün enflasyon karşısında azalması sonucu çalışanlara destek olacaktır" dedi.
Yorgancılar daha önce de iktidardan gelen "Suriyeliler giderse sanayi çöker" söylemine tepki göstererek, "Ülkemizin sanayisi bugünlere Türk mühendisleri Türk çalışanları ile gelmiştir Suriyelilerin gitmesi ile ekonomi ve sanayinin çökmesi fikrine katılmak mümkün değildir" açıklamasını yapmıştı.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Davutoğlu kaza geçirdi
- Yeni Akit yazarının okurlarıyla ekonomi kavgası
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası
- Davutoğlu'dan kaza sonrası ilk açıklama