Ege Bölgesi'nde stres büyük

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, “7 büyüklüğünde deprem üretecek faylar var. Tarım alanlarını imara açarak bir yere varamıyoruz. Felaketle karşı karşıya kalacağımızı unutmayın” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00
Ege Bölgesi'nde stres büyük
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Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıl dönümü haftasında afet tehlikesine dikkat çekti. Dünyanın en yoğun sismik aktivitesinin Ege Bölgesi’nde yaşandığını anlatan Onalan, “İzmir’de 13 tane fay var. Yaşadığımız coğrafya, afet coğrafyası. Artık bu durumu kabullenip, buna göre plan çizmemiz lazım. Bir ilçe belediyemize aylık 40 tane inşaat ruhsatı geliyor. 30 ilçede aylık 1200 inşaat ruhsatı yapıyor. Her yerde inşaat yapıyoruz. Artık bu kentin bunu taşıyacak gücü yok” diye konuştu.

SÖZBİLİR: SIKI TAKİP YAPILMALI 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale gibi illerde diri faylar üzerinde stres birikiminin devam ettiğini açıkladı. Türkiye’deki deprem seferberliğinin sürekliliğine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Sözbilir, hem depreme hazırlık hem de afet yönetimi konusunda yapılması gerekenlerin sıkı şekilde takibinin önemli olduğunu belirtti.


17 Ağustos 1999 İzmir Hasan Sözbilir Gölcük depremi deprem Jeoloji Mühendisleri Odası

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