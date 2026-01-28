Ege Denizi’nde 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi’nin kuzeyi ve güneyinde fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan değerlendirmelere göre, yarın (29 Ocak Perşembe) Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Cuma (30.01.2026) sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren ise güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan meteoroloji, özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirtti.