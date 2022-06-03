Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 19:41
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 19.05’te merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12.64 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.


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