Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 19.05’te merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 12.64 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 71.57 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.06.2022, 19:05:11 TSİ
Enlem : 36.0033 N
Boylam : 27.4361 E
Derinlik : 12.64 km
Detay : https://t.co/VCOZwb7eyx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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