Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

03 Haziran 2022 Cuma, 19:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 19.05’te merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12.64 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.