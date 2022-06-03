Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için uyarılarda bulundu: Barajlarda deprem alarmı

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Büyük İstanbul depremi her dönem Türkiye’nin gündeminde yer alıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, ağır hasar alan barajların yaratacağı sorunlara dikkat çekti. Görür, “İçme suyu olmadığında, insanlar yıkanamadığında salgın hastalıklar kol gezecek” diye konuştu.

Deprem sırasında barajların yakınlarındaki yerleşimlerin riskli alan olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, “Deprem esnasında barajlarda çatlama meydana gelirse, zemin sıvılaşmasından dolayı baraj ayakta kalamaz. Barajın arkasındaki milyonlarca metreküp su her şeyi önüne katıp götürür” dedi.

Prof. Dr. Görür, deprem öncesi ve sonrası yapılacaklarla ilgili “acil eylem planı” oluşturulması ve kamuoyuyla paylaşılması çağrısı da yaptı.