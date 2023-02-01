Ege Denizi’nde ‘deniz marulu’ tehlikesi!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:53

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:53

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi'nde kirliliğe bağlı görülen ve halk arasında 'deniz marulu' diye bilinen plankton patlamasının bu yıl her zamankinden daha uzun sürdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Yaşar, "Zaman zaman azalmasına karşın geçen yıl Nisan ayından beri hiç kesilmeden bu yıl Şubat ayına kadar varlığını korudu. Geçen yılın Mart ayı, son 80 yılın en soğuk martıydı. Türkiye ortalamasına göre 3,7 derece daha soğuktu. Bu nedenle İzmir'de çok soğuk geçti. Nisanda hava ısındı. İzmir'de hava sıcaklıkları, bu kez ortalamanın 2 derece üzerine çıktı ve deniz marullarında patlama yaşandı. O günden bugüne aralıklarla azalmasına karşın yok olmadı çünkü hava sıcaklığı hep yüksekti. Geçen Aralık ayı İzmir'de, 3,2 derece ortalamadan daha sıcak geçti" diye konuştu.

“SADECE İKLİMLERİ SUÇLAMAMALIYIZ”

İzmir Körfezi'nin kirliliğe doygun olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bu durumu denizin kirliliğe doygun olmasına bağlıyorum. Sıcaklıkla ortamdaki nutrient (besin) arttıkça deniz marulu patlar. Deniz marulu, bir süre daha varlığını koruyacak gibi görülüyor çünkü İzmir'de daha eksi dereceleri görmedik. Tahminlere göre hava sıcaklığı, 3 Şubat'ta eksi 1 derece gözüküyor. O tarihten sonra soğuk hava devam ederse deniz marullarının yok olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“OLUMSUZLUK YARATIR”

Deniz marullarının şimdilik herhangi bir olumsuzluk yaratmadığını söyleyen Yaşar, "Yok olmaz ve denizdeki varlığını sürdürürse tabi ki olumsuzluk yaratacaktır. Çünkü deniz marulları sudaki oksijeni tüketiyor. Denize çok miktarda atık verildiği için oluyor. Deniz marulları eskiden bu kadar sık görünmezdi. Son 5-6 yıldır arttı. Bu sene ise hiç bitmedi. Deniz marulu havalar tamamen soğuduğunda yok olur. Bu durum denize çok fazla miktarda nutrient yani suyun arıtılmadan verilmesi sonucu oluşuyor. Bu nedenle sadece iklimleri suçlamamalıyız" şeklinde konuştu.