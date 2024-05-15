Ege Denizi'ndeki 4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:13
Ege Denizi'ndeki 4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'den açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi’nde Karaburun’a 50.17 kilometre uzaklıkta saat 07.56’da yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bir dakika sonra ise yine Karaburun’a 45.60 kilometre uzakta saat 07.57’de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem kent merkezinden hissedilmedi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından haritalar paylaşan Görür, "Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem olasılkla Midilli Adası’nın hemen güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştu. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.


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