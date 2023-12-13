Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Kuzey Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
Fırtınanın 15 Aralık Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesinin
beklendiği bildirildi. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz
ulaşımında aksamalar başta olmak üzere, olumsuzluklara karşı dikkatli ve
tedbirli olunması için denizciler ve bölge halkına uyarı yapıldı.
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