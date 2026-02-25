Ege’nin ihracat kapısı Alsancak Limanı’nda özelleştirme yeniden gündemde: Albayrak’ın gözü İzmir’de

Ege’nin ihracat kapısı ve Türkiye’nin stratejik noktalarından İzmir Alsancak Limanı için özelleştirme tartışması yeniden alevlendi. 2007’de 1.2 milyar dolarlık satış ihalesi mahkemeden dönen, 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve halen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen limanda ibrenin yerli sermayeye döndüğü öne sürüldü. Bir süredir Abu Dhabi Ports ile yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalırken AKP’ye yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu’nun devreye girdiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre Albayrak’a bağlı teknik ekip limanda envanter çalışması yaptı; personelin kullandığı bilgisayar ve yazılımlara kadar detaylı inceleme gerçekleştirildi.

‘PEŞKEŞ ÇEKİLECEK’

Özelleştirmeye tepki gösteren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, envanter çalışmalarını doğrulayarak sürecin kamu zararı yaratacağını savundu. Akyol, “Hükümet dışarıya satış eleştirisi alınca şimdi içeride birilerine devretmeye çalışıyor. Özelleştirmeyi onaylamıyoruz. Yurttaşın vergileriyle yapılan kurumlar sermayeye devrediliyor. Deyim yerindeyse sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. Alsancak Limanı devletin elinde kalmalı” dedi.

Limanın yatırım eksikliği nedeniyle geri kaldığını belirten Akyol, körfezdeki kirliliğe dikkat çekerek “Yatırım yapılmadı. Limanlar ülkenin dışa açılan kapısıdır; bu kapıları sermayeye teslim edemezsiniz. Özelleştirme devletin intiharıdır” ifadelerini kullandı.

Özellikle çalışanların mağduriyetine dikkat çeken Akyol, şöyle konuştu: “Şimdiye kadar özelleştirilen veya özel şirket haline dönüştürülen kamu kurumlarının tamamında çalışanlar mağdur edilmiş ve özlük haklarında büyük kayıp yaşanmıştır. Farklı şehir ve kurumlarda çalıştırılan memurların sosyal düzenleri bozulmuş, gönderildikleri kurumlarda ihtiyaç fazlası personel olarak uzmanlık alanları dışında çalıştırılıp mobbinge maruz bırakılmıştır. İşçi statüsünde çalışanlar iş güvencelerini, kadrosuz veya taşeron olarak çalışanlar ise işlerini kaybetmiştir. Derince Limanı’nı alan Safiport Holding’e ait Safiport limanda yapılan zam yüzde 1 ile 27 arasında değişiyor. Daha geçen hafta limanda eylem vardı” dedi.