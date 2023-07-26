Ege sıcaktan kavruluyor: Sokaklar boş kaldı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:24

Güncelleme: 26.07.2023 - 16:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının Ege Bölgesi'nde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkması beklendiğini duyurdu. Son değerlendirmelere göre; bugün sıcaklıkların İzmir'de 42 dereceyi aşmasının beklendiği bildirildi. İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar çıkabileceğinin ve sıcaklık rekoru kırılabileceği kaydedildi. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, günler öncesinden vatandaşlara uyarılarda bulunurken, İzmir kent merkezinde temmuz ayı sıcaklık rekorunun 9 Mart 2000'de ölçülen 42,6 derece olduğu hatırlatılıp, o rekorun bugün kırılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. İzmirlilerin buluşma noktalarından olan Alsancak Kordon Boyu ve Konak Meydanı boş kaldı. Alana gelen az sayıda vatandaş, ağaçların altına, gölgelere sığındı.

İZMİR'DE HORTUMLA DUŞ

Aydın'da termometreler 42, İzmir, Manisa ve Muğla'da 41, Çanakkale ve Balıkesir'de 40 dereceyi gösterdi. Manisa, Aydın ve Çanakkale'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmayınca kent meydanları, çocuk parkları, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sahil kesimlerinde plajlar serinlemek isteyenler ile doldu. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, ağaçların gölgelerinde dinlendi. Aydın'da sıcak havadan bunalan çocuklar, Mimar Sinan Parkı'ndaki su parkında oyunlar oynayıp, serinlemeye çalıştı. İzmir'de bir vatandaş ise hortumla yıkanarak serinledi.

"SICAKLARDA BİLE BURADAYIZ"

İzmir Kordon boyuna balık tutmak için gelen Mustafa Demiray, "Balık aşkına bu sıcağı çekiyoruz. Oltalarımızdan biraz uzağız. Ağacın altındayız. Yine de umut bizde bitmez. Sıcaklarda bile buradayız. Herkes evde kalsın. Siz siz olun klimayı açın bizim gibi delirmeyin" dedi. Konak Meydanı'nda çiçek satan Fadime Erdağ da "Bu sıcakta çok zor ama ne yapalım ekmek parası. Gölge yerlere kaçmaya çalışıyoruz. Şapkayla korunmaya çalışıyoruz. Başımıza da su döküyoruz" dedi. 59 yaşındaki Hüseyin Kavak ise, "Havalar çok sıcak. Bunalıyorum. Yaşım da var. Allah sonumuzu hayretsin" diye konştu.

DENİZ DOLDU, ŞEZLONGLAR BOŞ KALDI

Bodrum'da güneşli ve sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler serinlemek için denize akın etti. Başta Gümbet olmak üzere Bitez, Kumbahçe, Ortakent ve Yalıkavak gibi noktalarda yoğunluk yaşandı. Plajlarda şezlonglar boş kalırken, deniz turistlerle dolup taştı. Öte yandan, sokak köpeklerinin de denize girdiği ve şezlong şemsiyesi altında durduğu görüldü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaymakamlık, dün yaptığı duyuru ile ilçedeki tüm kamu kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personellerin tümünü izne çıkardı.

Aydın'ın Germencik Belediyesi ise sıcak hava nedeniyle öğleden sonra sahada çalışmakta olan personellerine yarım gün izin verdi.

SICAKTA ÜZÜM KESİMİ MESAİSİ

Üzüm kesim sezonunun başladığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sıcağa rağmen çalışmak zorunda kalan işçiler, güneşten korunmak için başlarına poşu sarıp, şapka giydi, yanlarına ise bol su aldı. Sıcaktan bunalan işçiler, zaman zaman serinlemek için başlarından aşağıya su dökerek ya da şapkalarını ıslatıp, takarak serinlemeye çalıştı. Üzüm kesim işçisi Raziye Kızıltepe, "Her gün saat 03.00'te kalkıyoruz, en geç saat 05.30-06.00 saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte işbaşı yapıyoruz. Havalar çok sıcak ama iş bitmeden bağdan çıkamıyoruz. Bugün yılın en sıcak günüymüş ama yapacak bir şey yok. Ekmek paramızı çıkarmak için çalışmak zorundayız. Bunaldığımızda suyla serinliyoruz" dedi.