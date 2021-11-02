Ege sularında 157 kaçak kurtarıldı
İzmir'in dört ilçesinde, Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilen 157 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipler, Dikili’nin Denizköy açıklarında ve Urla ilçesinde açıklarında bir grup göçmen olduğu ihbarı aldı. Denizköy’de 33, Urla’da ise 28 göçmeni lastik bot içerisinde kurtardı.
Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alan ekipler, yine Yunan askerleri tarafından yakalandıktan sonra denize geri itilen 24 göçmeni kurtardı. Çeşme’de ise iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde 72 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan ve aralarında bebek, çocuk ve kadınların da olduğu toplam 157 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na yanıt
- AYM'den İş Bankası kararı
- Kritik görüşmenin ardından harekete geçtiler
- Polis aracında uyuşturucuyla yakalandı
- TÜGVA belgelerinden WhatsApp grubu çıktı
- Havalimanında büyük tehlike atlatıldı