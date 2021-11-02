Ege sularında 157 kaçak kurtarıldı

02 Kasım 2021 Salı, 16:31

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipler, Dikili’nin Denizköy açıklarında ve Urla ilçesinde açıklarında bir grup göçmen olduğu ihbarı aldı. Denizköy’de 33, Urla’da ise 28 göçmeni lastik bot içerisinde kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alan ekipler, yine Yunan askerleri tarafından yakalandıktan sonra denize geri itilen 24 göçmeni kurtardı. Çeşme’de ise iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde 72 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan ve aralarında bebek, çocuk ve kadınların da olduğu toplam 157 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.