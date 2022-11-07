Ege Üniversitesi laboratuvarında patlama: 2 yaralı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:00

Edinilen bilgiye göre olay; saat 15.00 sıralarında Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BESTMER) bahçesinde meydana geldi. Deney sırasında yaşanan patlamanın ardından bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan durumu ağır olan Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet E. ve idari personel Bünyamin Ç., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet E.’nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek incelemelerde bulunurken, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.