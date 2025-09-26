Ege Üniversitesi öğrencilerinden dayanışma çağrısı: 'Baskı, zorbalık ve gözaltı saldırılarına boyun eğmeyeceğiz!'

Ege Üniversitesi öğrencileri topluluklara yönelik baskı ve yasaklara karşı eylem gerçekleştirdi.

Oryantasyon haftasında öğrencilerin stant açmaları ÖGB ve çevik kuvvet tarafından engellenip gözaltılar yaşanmasının ardından düzenlenen eylemde, öğrenciler toplulukların önündeki engellere tepki gösterdi.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Dün Ege Üniversitesi’nde ilerici-devrimci öğrencilerin açtığı stantlara çevik kuvvet ve ÖGB tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Çok sayıda öğrenci işkenceyle gözaltına alındı. Gözaltına alınırken başlayan işkence gözaltı sırasında da devam etti. Gözaltı aracında işkenceci polislerden biri kamerayı kapatıp demir çubuklarla vurarak işkenceye devam etti. Saldırı sırasında iki arkadaşımızın kafası yarıldı. Hastanede sağlık kontrollerinin ardından tüm arkadaşlarımız serbest bırakıldı ancak orada da alelacele bir şekilde kimi sonuçların çıkmasını beklemeden çıkartıldılar.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ!"

Gerçekleştirilen saldırı üniversitelerimize, haklarımıza ve geleceğimize dönük bir saldırıdır. Bu saldırı ülkeyi baskı ve zorbalıkla yönetmeye çalışan Saray rejiminin, gençliği teslim almaya için giriştiği nafile çabalarının bir ürünüdür. Bu kayyım zihniyeti üniversitelerimizi, bizleri tahakküm altına almaya çalışıyor. kayyım rektör açtığımız standlara yasa dışı diyerek polis ögb faşist çetelerle birlikte saldırı gerçekleştiriyor. Ancak tüm bu çabaları boşa çıkmış, Bir kez daha gençliğin haklı ve meşru mücadelesinin duvarına çarpmıştır.

Gençliği geleceksizliğe mahkûm edenler, kayyum rektörlerle üniversite yönetmeye çalışanlar, okullarda ilerici-devrimci çalışmayı engelleyerek biat eden gençlik yaratmak istiyorlar. Buna teslim olmayacağız. Üniversitemizi bu düzene teslim etmeyeceğiz. Geleceğimizi ipotek altına almaya çalışanlara karşı direneceğiz. Yurt asansörlerinde arkadaşlarımızı kaybetmeyinceye kadar, yemek alacak parası olmadığı için intihar eden arkadaşlarımız olmayıncaya kadar, parası olmadığı için okulu bırakan okuyamayan okul kapılarının kapatıldığı emekçi çocukları olmayıncaya kadar bu kirli düzene karşı direnmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. Haklarımızı, geleceğimizi ve üniversitelerimizi savunacağız. Baskı, zorbalık ve gözaltı saldırılarına boyun eğmeyeceğiz. Bugün Yarın tekrar üniversitelerimizde olacak, amfilerden seslenecek, kantinlerde özgürlük ve gelecek diye haykırmaya devam edeceğiz.

Tüm sıra arkadaşlarımızı bu mücadeleye omuz vermeye, bizleri koyu bir karanlık içine hapsetmeye, geleceğimizi teslim alamaya çalışan bu düzene karşı direnişe çağırıyoruz. Bugün üniversitelerimize, geleceğimize ve özgürlüklerimize yönelik bu pervasız saldırganlığa dur demek için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Söz, yetki, karar hakkı biz öğrencilerin üniversite bileşenlerinindir. Buna karşı herhangi bir çıkışı tanımıyoruz. Üniversitemizi ne kayyım rektöre ne polis ve ne de faşist çetelere teslim edeceğiz. Üniversiteler bizimdir bizimle özgürleşecek."