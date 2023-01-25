Ege Üniversitesi’nde kadro operasyonu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhsin Özgür Çoğulu ve yardımcıları görevden alındı. Başhekimlik görevi Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün atandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:52
Ege Üniversitesi’nde kadro operasyonu
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhsin Özgür Çoğulu ve yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahim Derbent, Prof. Dr. Ceyda Kabaroğlu, Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, Doç. Dr. Funda Karbek Akarca ve Doç. Dr. Ayşe Güler görevden alındı. 

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Cemil Gürgün Tıp Fakültesi Hastanesi başhekimi olarak atandı.


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi

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