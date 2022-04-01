EGEÇEP: Akbelen Ormanı'nı sermayeye teslim etmeyeceğiz!

01 Nisan 2022 Cuma, 13:44

Ağaç kesimine karşı köylülerin 260 gündür çadırda tuttuğu nöbet devam ederken, YK Enerji tarafından 30’a yakın zeytin ağacı söküldü. Köylülerin direnmesi karşısında iş makinaları ile bölgeden firma çalışanları ayrılırken, jandarma iki kişiyi gözaltına almıştı. Yaşanan olay sonrası firma 9 ağacı taşıdığını iddia ederken Türkiye’nin bütün bölgelerinden Akbelen Ormanı için direnen köylülere destek geldi. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) üyeleri, maden sahası için kesilmek istenen her bir ağaç için savunmada olduklarını söyledi. Platform üyeleri tarafından yapılan açıklamada, “Geçen günlerde çıkarılan yeni maden yönetmeliği ile birçok zeytinlik alan gibi Akbelen Ormanı da tehlike altına girmiş, “YK Enerji” de yeni yönetmelik ile yakaladığı fırsatı değerlendirerek jandarma eşliğinde maden sahası için zeytin ağaçlarını kesmek için Akbelen Ormanı'na girmiştir. Şu ana kadar 30 zeytin ağacının kesildiğini biliyoruz. İkizköylü dostlarımız halen mevcut zeytin ağaçlarını savunmak amacıyla iş makinelerinin karşısında yaşam için onurlu mücadelesine devam etmektedir. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz; insanca yaşam için, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için mücadele edenlerin karşısında durmayın! Akbelen Ormanı’nda az önce gözaltına alınan iki yurttaşı derhal serbest bırakın! Ormanların, meraların, zeytinliklerin, doğal varlıklarımızın, kısaca ekosistemin tahribatına neden olan bütün projelerden acilen vazgeçin” denildi.

Maden yönetmeliğinin zararlarını anlatan üyeler, şunları söyledi: “ Yeni maden yönetmeliği zeytin ağaçlarının katledilmesi yönetmeliğidir. Yeni yönetmelik Akbelen'in, Aydın'ın, Akhisar'ın , memleketin tüm zeytinlik alanlarının, orman ekosisteminin göz göre göre sermayeye peşkeş çekilme projesidir. Ve biliyoruz ki hiç bir yonetmelik yasanın üstünde değildir! "Zeytinlikler daraltılamaz", gerekçesi ne olursa olsun zeytinler"izinsiz kesilemez, sökülemez" İZMİR / Cumhuriyet