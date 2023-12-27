Ege’de 140 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:40

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:40

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 96, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı. Seferihisar açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

31 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Bodrum açıklarında da lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilerek durdurulan başka bir lastik bottaki 31 düzensiz göçmen de kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.