Ege'de 16 bin esnaf iflas etti

23 Aralık 2022 Cuma, 09:00

Ekonomik kriz nedeniyle borç batağında kalan, işini döndüremeyen binlerce esnaf ve sanatkar iflas bayrağını çekti. Kepenk indiren esnafsayısı 11 ayda, turizm ve tarım kenti Ege Bölgesi’nde 16 bini aştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun verilerine göre, bu yılın ilk 11 ayında 85 bin 785, kasım ayında ise 8 bin 951 esnaf kepenk kapattı.

Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 7 bin 275, 2021 yılının toplamında ise 81 bin 159 olmuştu. Geçen yıla göre bir yılda dükkânına kilit vuranların sayısı yüzde 20 arttı. Yurttaşın alım gücünün düşmesi, elektrik ve doğalgaz faturalarının yanısıra kira artışları dükkânların kapanmasına neden oldu. İlk 11 ayda iflas bildiren esnafsayısı, İzmir 5606, Manisa 2448, Balıkesir 2186, Aydın 2007, Muğla 1832, Denizli 1250, Çanakkale 1180 ve Uşak’ta 757 oldu. 5808 esnaf ise sektör değişikliğine gitti. Geçen yıl ise iflas bildiren esnafsayısının16 bin civarında olduğu açıklandı.