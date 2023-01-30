Ege'de 5 il için 'zirai don' uyarısı
İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da bu gece itibariyle 1 Şubat tarihine kadar zirai don olayı beklendiği uyarısı yapılarak, üreticilerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı.
Bu gece başlayıp, 1 Şubat sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi.
Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.
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