Ege'de arka arkaya korkutan depremler!
AFAD, Ege Denizi'nde 4.7, 4,2 ve 4,1 büyüklüklerinde üç depremin meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler korkuttu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 07.22'de Muğla'nın Ula ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ardından saat 07.32 sıralarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken arka arkaya saay 08,23'te 4.2 ve saay 08.56'da da 4,1 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.
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