Ege’de art arda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar uyardı: ‘Eğitim ve tatbikat artırılmalı’
Yunanistan’ın Santorini Adası’nda yoğunlaşan depremler paniğe yol açtı. Yunanistan açıklarında Ege bölgesinde son iki günde 5’i 4’ten büyük 30’dan fazla deprem meydana geldi. Depremler sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür, “ Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” uyarısında bulundu.
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış Ege’deki depremleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Yaşanan depremlerin Türkiye’ye uzak olduğunu ve korkulacağı gibi güçlü bir etkisinin olmayacağını ve bu tarz depremlerin devamında her zaman büyük deprem yaratmayacağını” anımsatan Barış, bununla beraber Girit merkezli olacak büyük deprem durumunda olası tsunami olmasılığına karşın kıyı belediyelerin sakınım bantları, risk azaltım planları ve yurttaşlara eğitim vermesi gerektiğini söyledi.
Asıl sorunun depreme bakış açısında olduğunu vurgulayan Barış, “Asıl odaklanmamız gereken Yunanistan’daki deprem değil, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu gerçeği. Depreme hazırlıklı değiliz. Bakış açımız değişmek zorunda. Mevcut planlarımız yetersiz. O yüzden yurttaşlar aile afet planlarını hazırlamalı. Şirketler ve belediyeler afet planları oluşturulmalı. Bu durumlara ilişkin eğitimler verilmeli ve sıklıkla tatbikat yapılmalı" dedi.
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