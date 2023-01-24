Ege'de büyük kıyım: 1 milyon 787 bin ağaç enerji için feda edilecek!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 13:54

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 14:30

Orman varlıklarını her geçen gün yangınlara feda eden ve her yaz ciğerleri yanan Ege, yeni bir yıkımla karşı karşıya. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından İzmir’in Kınık ilçesi ile Manisa’nın Kırkağaç ve Akhisar ilçelerin boyunca 34 kilometrelik güzergahta inşa edilecek enerji iletim hattı için 1 milyon 787 bin ağaç kesilecek. Proje hayata geçirildiğinde, 2021 yılında Muğla’nın 13 ilçesini kasıp kavuran orman yangınlarında kaybettiğimiz orman alanlarının yaklaşık 10’da 1’i kadar yeşil alanı enerjiye feda edeceğiz.

TEİAŞ’ın toplam 10 milyon 951 bin liralık yatırımla hayata geçireceği enerji projesi için, aralarında kızılçam, meşe, göknar türleri bulunan orman alanları ile, tarım arazileri, kiraz üretim alanları, meralar, dere yatakları ile arkeolojik SİT alanlarının bulunduğu 132 hektarlık bölge enerji ihtiyacına kurban edilecek.

Rüzgar enerji santrallerinden elde edilen elektrik enerjisinin konutlara ve sanayi tesislerine dağıtılacağı ve yaklaşık 150 bin hanenin ihtiyacını karşılaması öngörülen proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED olumlu kararı verdi. 2021 yılında bölgede yapılan halkın katılım toplantılarında halkın itiraz ettiği ve karşı çıktığı projeye ilişkin olumlu görüş sunan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ise 18 Temmuz 2022 tarihli yazısında kamu yararı gerekçesiyle hayata geçirilecek ve yörenin enerji ihtiyacını karşılayacak proje için sakınca bulunmadığını belirterek, ormanları yok edecek yatırıma onay vermişti.