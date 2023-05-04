Ege'de can pazarı: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan gebi battı. Denizin yüzeyinde görülen 6 kişiyi kurtaran, bir kişinin cansız bedenine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp olduğu değerlendirilen biri çocuk iki kişiyi arıyor.

AA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:35
Ege'de can pazarı: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı!
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 6'sı kurtarıldı, birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye acilen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-6", "TCSG-8", "TCSG-907", "KB-4510" ve "KB-40" botları, "DEGAK-12" dalış timi ve "TCSG-512" helikopteri gönderildi.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından bir düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, deniz yüzeyinde oldukları görülen biri çocuk 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlar, Ayvalık Limanı'nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilerek tedavi altına alındı.

Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda kayıp oldukları değerlendirilen bir kadın ve bir bebeğe ulaşılması amacıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Ayrıca, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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