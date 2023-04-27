Ege’de can pazarı: Lastik botları batan düzensiz göçmenler yüzerek karaya çıktı
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Karadere Plajı açıklarında batan bottaki 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıktı. Sahile çıkan düzensiz göçmenler jandarma ekiplerince yakalandı.
Türkiye üzerinden yasa dışı yollardan Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Karadere plajı açıklarında battı.
Botta bulunan 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başarırken can kaybının olmadığı bildirildi. Mültecileri sahilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Ula Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan botta 17 Kongo ve 16 Güney Afrika uyruklu düzensiz göçmen olduğu bilgisi paylaşıldı.
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