Ege’de el değmemiş denize sıfır satılık kamu arazileri

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:34

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar duyuruldu. Kararla birlikte Türkiye genelindeki Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) adına kayıtlı olan 73 parsel özelleştirme programına alındı. Özelleştirilmelerin 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması da hedefleniyor.

İZMİR’DEN 16 PARSEL

Listede İzmir’de 16 parsel yer alırken, Çeşme’de 10, Karaburun ve Konak’ta 2’şer, Aliağa ile Dikili’de de birer kamu arazisi satışa çıkacak.

Aliağa’nın Yukarı Şakran Köyü sınırlarındaki 63 bin 242 metrekare büyüklüğündeki denize sıfır arsa özelleştirme kapsamına alındı. Arazının etrafında villa tipi konutlar dikkat çekti.

Çeşme'de satışa çıkan arazi

ÇEŞME’DE TARIM ARAZİLERİ SATIŞTA

Çeşme’nin Musalla Mahallesi’nde tarım arazisi olarak kayıtlı 63 bin 587 metrekare büyüklüğündeki 8 parseli satışa çıkarken, 16 Eylül Mahallesi’nde 7 bin 214 metrekare büyüklüğündeki 2 parsel de listede yer aldı. Arazilerin denize sıfır özelliği ile dikkat çekerken etrafında lüks oteller ve villalar olduğu görüldü.

KARABURUN’DA EL DEĞMEMİŞ ALANLAR

Karaburun’un Küçükbahçe Mahallesi’ndeki 7 bin 890 metrekare büyüklüğündeki arsa ile Saipler Mahallesi’ndeki 6 bin 260 arsa da ihale edilecek. Her iki parsel el değmemiş alanlar olmasının yanı sıra denize yakın olma özelliği ile dikkat çekti. Dikili ilçesinin Salihler Mahallesi’nde de 37 bin 200 metrekare büyüklüğündeki denize sıfır arazi satış listesinde yer aldı.

HAVAGAZI’NA KOMŞU ARAZİ

Konak’ın Umurbey Mahallesi’ndeki 3 bin 864 metrekare büyüklüğündeki kamu arazisi de satışa çıktı. Alsancak’ta Tarihi Havagazı Fabrikasına ve İzmir Tarihi Elektrik Fabrikası’na komşu olan arazı TEDAŞ ve TEİAŞ’a ait.

Marmaris'te satışa çıkacak olan parseller

MUĞLA'DA DENİZE SIFIR PARSELLER

Muğla’da da Bodrum’da 6, Marmaris’te 5 ve Köyceğiz’de de bir arazi olmak üzere toplam 12 taşınmaz vitre çıkacak. Bodrum’da Karakaya mahallesinde otellerin ve villaların bulunduğu bölgede satışa çıkarılan arazilerin yanı sıra Gökçebel mahallesinde de daha önce orman vasfından çıkarılmış üç parsel de listede yer aldı. Marmaris’te ise Selimiye Mahallesinde el değmemiş ve denize sıfır konumda toplamda 70 bin 90 metrekarelik üç arsa ihaleye çıkacak.