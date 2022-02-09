Ege’de ocak ayı sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretti

Yurt genelinde yıllardır 2,9 olarak hesaplanan ocak ayı sıcaklık ortalaması bu yıl 2,2 olarak belirlendi. Ege Bölgesi'nde de sıcaklık mevsim normallerinin altında seyretti.

İZMİR / Cumhuriyet
09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:56
Ege’de ocak ayı sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretti
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2022 yılının ocak ayı sıcaklık ortalaması Muğla, Marmaris ve Datça çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Ege bölgesinin ocak ayı sıcaklık ortalaması yıllardır 6,3 derece iken,  bu sene yapılan hesaplamalara göre 5,3 dereceye kadar geriledi.

En düşük sıcaklık sıfırın altında 17,4 dereceyle Kütahya’nın Simav ilçesinde olurken, en yüksek sıcaklık ise Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21,2 derece olarak kaydedildi.


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