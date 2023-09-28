Ege’den öğle yemeğine indirim, kahvaltı ve akşam yemeğine zam
İzmir'de Ege Üniversitesi gelen tepkiler üzerine 6,5 TL’den 20 TL’ye çıkardığı öğlen yemeği fiyatını 15 TL’ye düşürdü. Üniversite yönetimi, daha önce 20 TL olarak açıklanan kahvaltı ve akşam yemeğinin fiyatını ise 35 TL’ye çıkardı.
Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İzmir'deki üniversitelerin yemek fiyatlarına yaptığ zamlara tepki sürüyor.
Ege Üniversitesi yönetimi yemek fiyatlarına yüzde 200'ün üzerinde zam yapılarak geçen yıl 6,5 lira olan öğlen yemeği bu yıl 20 TL'ye çıkarmasına glen tepkiler üzerine yeniden bir fiyat politikası beliledi.
KAHVALTISI VE AKŞAM YEMEĞİNDE ZAM
Üniversite yönetimi fiyatlarda değişikliğe gitti. 20 TL olan öğle yemeği fiyatı 15 TL’ye düşürülürken; yeni eğitim öğretim yılında 20 TL olacağı açıklanan sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ise ikinci kez zam yapılarak 35 TL’ye çıkarıldı.
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