Ege’den öğle yemeğine indirim, kahvaltı ve akşam yemeğine zam

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:54

Güncelleme: 28.09.2023 - 15:54

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İzmir'deki üniversitelerin yemek fiyatlarına yaptığ zamlara tepki sürüyor.

Ege Üniversitesi yönetimi yemek fiyatlarına yüzde 200'ün üzerinde zam yapılarak geçen yıl 6,5 lira olan öğlen yemeği bu yıl 20 TL'ye çıkarmasına glen tepkiler üzerine yeniden bir fiyat politikası beliledi.

KAHVALTISI VE AKŞAM YEMEĞİNDE ZAM

Üniversite yönetimi fiyatlarda değişikliğe gitti. 20 TL olan öğle yemeği fiyatı 15 TL’ye düşürülürken; yeni eğitim öğretim yılında 20 TL olacağı açıklanan sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ise ikinci kez zam yapılarak 35 TL’ye çıkarıldı.