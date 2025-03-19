Egeli başkanlardan Ekrem İmamoğlu’na destek

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:47

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:02

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100’den fazla kişinin gözaltına alınmasına Ege Bölgesi’ndeki belediye başkanları da tepki gösterdi.

ZEYREK: İKTİDAR KOLTUKLARI KİMSENİN BABASINDAN MİRAS DEĞİLDİR

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun evine yapılan baskın ve gözaltı kararları demokrasimize ve halkın iradesine indirilmiş ağır bir darbedir. Daha önce çağrıldığında ifade vermeye giden, 16 milyon kişinin oyuyla seçilen bir belediye başkanının evini 20 araçlık konvoyla basmak neden? Unutulmamalıdır ki, iktidar koltukları kimsenin babasından miras değildir, bu makamlar milletin emanetidir. Kendilerini milletten üstün görenler, milletin gücünü sandıkta görecektir. Milletimizin iradesini yok sayanlar, er ya da geç bunun bunun bedelini ödeyecek. Bu hukuksuzluğa karşı sessiz kalmayacağız!” dedi.

TUGAY: TÜRKİYE CUMHURİYETİ, DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da “Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu cümle ve içindeki kavramlar, Anayasamızın vazgeçilmez unsurlarıdır ve Anayasamızın başlangıç kısmında, sözüne ve ruhuna saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunmuştur. Türkiye, tüm hukuk dışı uygulamaları demokratik sınırlar içinde kalarak aşacaktır, aşmak zorundadır. Cumhuriyetimizin vazgeçilmez değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağımızdan hiç bir yurttaşımızın kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

ARAS: KAYGIYLA TAKİP EDİYORUZ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da “Ekrem Başkanımızın diplomasının iptaliyle başlayıp gözaltına alınmasıyla devam eden süreç, hukuk ve demokrasiyle asla izah edilemez. Büyük bir kaygıyla takip ettiğimiz bu uygulamalar, ne yazık ki milletin iradesine ve demokrasiye yapılan darbenin şiddetinin arttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

AKIN: ZARARI DEMOKRASİ GÖRÜYOR

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın da "Millet iradesi ile seçilmiş bir kamu görevlisinin, İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun evinin önüne polis yığılarak yapılan gözaltı işlemi hukuk devletine ve demokrasimize olan inancı derinden sarsmıştır. Bu uygulamalar ile zararı partimiz ya da Ekrem Başkanımız değil, demokrasimiz görmektedir. Bu yaşananlar, demokrasimize açık müdahaledir. Bizler bu süreçte, demokrasimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇERÇİOĞLU: EKREM İMAMOĞLU'NUN YANINDAYIZ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "TBB ve İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıllık üniversite diplomasının iptal edilmesi kabul edilemez! Bu günleri de milletimizle birlikte dayanışma içinde aşacağız… Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız" ifadelerini kullandı.

YALIM: HALK İRADESİNE DARBE

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın da "Gün bugündür" ifadeleriyle "Bu bir sivil darbedir! Halkın iradesine darbe vuruluyor! Meydanları kapatacaklar, sosyal medyayı yavaşlatacaklar ama bizi susturamayacaklar! Bu darbeye karşı en güçlü tepkiyi vermek için il ve ilçe örgütlerimizde ya da online olarak hemen CHP’ye üye olup Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkabilirsiniz!" yurttaşlara seslendi.

DUMAN: İMAMOĞLU MİLLETE EMANETTİR

Buca Belediye Başkanı Görkem Duma da "Türkiye bugün karanlık bir sabaha uyandı. Demokrasi tarihimiz, en büyük kara lekelerinde birini bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın ve Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın gözaltına alınmasıyla yaşadı. Sayın İmamoğlu’na ve CHP’li belediyelere yapılan hukuksuz girişimler, Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyeti savunan milyonlara yapılmıştır. Milletin iradesine ve geleceğine yönelik bu müdahalelerin halkın gözünde hiçbir değeri yoktur. Sayın Ekrem İmamoğlu yalnız değildir; Türk milleti onun yanındadır. İmamoğlu, millete emanettir" ifadelerini kullandı.

BALABAN: İMAMOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Cumhurbaşkanı aday adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun evine 20 araçlık konvoy ile baskın yapılması ve gözaltına alınması hem halkın iradesine hem de demokrasiye yapılan bir darbedir. Halkın iradesine kimse asla darbe vuramaz. Vurmaya çalışanlar da halkımızdan hak ettiği cevabı alır. Yaşanan bu hukuksuzluğa karşı kesinlikle sessiz kalmayacağız. İmamoğlu Yalnız Değildir…" diye konuştu.

KÖKSAL: EKREM BAŞKANIN YANINDAYIZ

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da İmamoğlu'na deste vererek, "Bu sabah yine karanlık bir güne uyandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Partimizin Cumhurbaşkanı Aday Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik gözaltı işlemi halkımızın iradesine müdahaledir. Bilinmelidir ki; hiçbir güç halkın iradesinden daha üstün değildir. Hukuk devletine yakışmayan bu gözaltı demokrasimize vurulan ağır bir darbedir. Her zaman Ekrem Başkanımızın yanındayız.!" Dedi.