Egeli iş insanları Ticaret Köprüsü’nde bir araya geliyor

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:45

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyeleri ‘EGİAD 8. Ticaret Köprüsü’ etkinliğiyle bir araya geliyor. ESKEM EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi – Tarihi Eski Portekiz Sinegogu’nda gerçekleşecek etkinliğe 100’e yakın iş dünyası temsilcisinin katılım göstermesi bekleniyor. Türkiye’de girişimcilik ekosistemine katkılarda bulunan organizasyonda iş insanları birbiriyle tanışarak bağlantılarını kuvvetlendiyor. Organizsyonda “Speed Networking – Hızlı Tanışma” olarak da bilinen yöndem sayesinde birçok iş bağlantısına ve ortaklığına zemin hazırlanıyor. Pandemi döneminde networking iş ağlarının sekteye uğraması nedeniyle bu seneki organizasyona ilginin yüksek olması beklenmekte.

EGİAD TİCARET KÖPRÜSÜ NEDİR?

Düzenlenen etkinlikte katılımcıların birkaç dakikalık aralıklarla aynı anda yer değiştirerek kısıtlı sürede en fazla kişinin profesyonel anlamda birbirleriyle tanışmaları amaçlanmakta. Asansör konuşması olarak tanımlanan görüşmelerde, firma ile ilgili bilinmesi istenen en önemli noktalar anlatılmakta. Çok kısa sürede kendi işini anlatabilme, karşı tarafa da doğru soruları sorabilme esasına dayanan bu uygulama ile üye iş insanlarının kendi aralarında işbirliğini arttırması hedeflenmekte.