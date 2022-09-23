Ege’nin ‘dert’ haritası: Bir numaralı sorun, işsizlik!

23 Eylül 2022 Cuma, 07:39

İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale, Denizli, Manisa, Balıkesir ve Uşak’ın karşı karşıya kaldığı bu durum CHP tarafından hazırlanan “Türkiye’nin dert haritası” başlıklı rapora yansırken 12 milyon yurttaş ile ülke nüfusunun yaklaşık 8’de 1’ine ev sahipliği yapan Ege’de başlıca sorun işsizlik ve istihdam alanında yaşanan sıkıntılar oldu.

İŞSİZLER ORDUSU

Ege Bölgesi turizm, tarım, hayvancılık, ticaret, ihracat, lojistik, hizmet gibi onlarca alanda sayısız imkâna sahip olmasına karşın 373 bin işsiz ile bu alanda üst sıralarda yer aldı. Ekonominin geldiği noktayı gösteren güncel TÜİK verilerine göre, ülke genelinde 3 milyon 541 bin işsiz bulunurken işsizlikle boğuşan her 10 kişiden biri ise Ege’de bulunuyor.

SAYI HIZLA ARTIYOR

TÜİK verilerine göre; kayıtlı işsiz sayısı İzmir’de 139 bin, Manisa’da 48 bin 844, Balıkesir’de 41 bin 473, Aydın’da 35 bin 411, Denizli’de 32 bin 319, Muğla’da 31 bin 138, Çanakkale’de 19 bin 196, Uşak’ta ise 12 bin 948 kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik ödeneğine İzmir’de 83 bin 752, Muğla’da 24 bin 886, Manisa 21 bin 842, Balıkesir 20 bin 378, Aydın’da 17 bin 273, Denizli 15 bin 878, Çanakkale 8 bin 569, Uşak’ta 7 bin 221 kişi başvurdu. İzmir iş kazalarında 2., Muğla 16., Aydın 19., Manisa 7. olurken iş kazalarından kaynaklı ölümlerde ise İzmir 3., Muğla 15., Manisa 17., Balıkesir 17. sırada yer aldı.

İNTİHAR VE SUÇ ORANI

Sosyal buhran bölgedeki intihar, suç oranı, adli vakalar, uyuşturucu kullanımı gibi olayların da artmasına yol açtı. İntihar oranlarında Aydın ili Türkiye’de başı çekerken Muğla aynı listede 7., Manisa 17., Denizli 3., Çanakkale 24. sırada yer alıyor. İzmir’in uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlığı suçlarında ikinci sırada yer aldığı listede Muğla 23., Aydın 12., Manisa ise 15. sırada bulunuyor. İzmir cezaevine giren hükümlü sayısında ise ikinci sırada bulunuyor. Yine hükümlü sayılarında bakıldığında Aydın’ın Türkiye’de 13. olduğu listede, Manisa 10., Denizli 16., Balıkesir ise 17. sırada yer alıyor. Bölge genelinde dikkat çeken bir diğer istatistik ise İzmir’in çocuk suçlarında 2., Manisa’nın ise 16. sırada bulunması oldu.

CHP’Lİ BEKO: ÖDENEN VERGİLERİN KARŞILIĞI ALINAMIYOR

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: İşsizliğin bu denli fazla olmasının en önemli sebebi merkezi idarenin CHP’li belediyeler tarafından yönetilen bu kentlerin çoğunda hükümet yatırımlarına ayrılan bütçelerin düşük olmasıdır. Maalesef bölgemiz ödediği verginin karşılığını alamıyor. Mesela İzmir 40 verip 1 alıyor. Türkiye’nin en büyük üçüncü ili olan İzmir geçtiğimiz yıl bütçeden sadece 3.5 milyar liralık bir pay almış. Yani ödediği vergi ve ürettiği değerin yalnızca yüzde 2.6’sı kadar. İzmir bu haliyle 81 il arasında aldığı hükümet yatırımlarında 76. sırada yer alıyor. İktidarın kalkınma konusunda planları, projeleri yok. Tarım, hayvancılık, sulama projelerinde bin lira gibi komik bütçeler ayrılıyor. Ege’ye yatırım yapılmadığı gibi, istihdamı düşüren bir başka etmen de bölge genelindeki özelleştirmeler ve devlete ait tesislerin satışıdır. Fabrikalar kapatıldı, devlet üretimden elini çekti, yüz binlerce insan işsiz kaldı. Kamu artık istihdam yaratmıyor. Her şey özel sektöre kaldı. Köylerde, kırsalda iş olanakları ortadan kaldırıldı. Tarım arazilerimiz kullanılamıyor. Devlet teşvik vermediği ve çiftçiye sahip çıkmadığı için, ithalata başvurulduğu için köylümüz toprağını bırakıp kentlere kaçıyor. Bölgemizin esas geçim kaynağı tarımdır, üretimdir. Çiftçi devletten hakkı olan yardımları alamıyor.

SARI: GENÇLERİMİZ YURT DIŞINA GİDİYOR

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı: DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yapılan son araştırmaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 415 bin. İşsizlik oranı da yüzde 22.5’e dayanmış durumda. Bölgemizin en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. İşsizlerin yüzde 25’i üniversite mezunu. Gençlerimiz yaşam standartlarını bu ülkede bulamadığı için yurtdışına kaçıyor ve kalifiye elemanlarımızı bir bir kaybediyoruz. Ülkemizde asgari ücret standart ücrete dönüşmüş durumda. İşsizliği bitirmek için öncelikle dört önemli adım atılması gerekiyor. Asgari ücret, standart ücret almaktan çıkarılıp çalışanlar için yaşanabilir bir ücret belirlenmeli. Haftalık çalışma saatleri 45 saatten 35 saate indirilirse doğacak ihtiyaç ile birlikte 1.5 milyon ek istihdam yaratılır. EYT sorunu çözülürse bugün 1 milyon kişi emekli olur ve 1 milyon kişi de iş bulur. 3600 ek gösterge sorunu gerçekten düzgün bir şekilde çözülebilseydi bugün yine devlet kurumlarından 1.5 milyon insan emekli olur ve ek istihdam yaratılabilirdi. Emekli maaşları insanca geçinilebilir bir seviyeye gelirse emeklilik oranı artacaktır, insanlar ikinci bir işte çalışmak zorunda kalmayacaktır. Bunlar sağlandığı takdirde 1.5 sene içerisinde bu ülkede işsizlik önemli ölçüde son bulur. Ege’de tarım, turizm, sanayi, ticaret, turizm, hizmet sektörü gibi birçok sektör var ancak uygulanan ekonomi politikaları yanlış olduğundan işsizlik bir türlü bitirilemiyor.