Ege'yi Cumhuriyet coşkusu sardı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:06

İZMİR

İzmir’de resmi kutlamalar cuma günü sabah Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak, geçit töreni ve dans gösterileri yapılacak. Yine akşam Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlenecek. 20.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yapılacak fener alayı ve bayrak taşıma yürüyüşüyle sürecek program Gündoğdu Meydanı’ndaki Sıla konseriyle son bulacak.

Program kapsamında 28 Ekim'de ve 29 Ekim’de Kültürpark’ta gençlik konserleri, açık alan performansları, dans gösterileri de olacak. Kutlama programları kapsamında 28 Ekim'de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde Serdar Şahinkaya, “Cumhuriyet İktisadında Makas Değişimi, Sömürge Ekonomisinden Halkçı Ekonomiye” adlı söyleşiyle İzmirlilerle buluşacak. 29 Ekim’de Kültürpark Atlas Pavyonu C Galeri’de minyatür sergisinin açılışı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için düzenlenen 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması’nın birinci etabı olan şiir yarışması kategorisinin kazananları 29 Ekim’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

BAYRAKLI

Cuma günü Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'ndan Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'ne kadar vatandaşların da katılımıyla kortej eşliğinde fener alayı yürüyüşü yapılacak. 19.23'te Bayraklı Belediyesi sporcuları ve zeybek ekibi gösteriler sunacak. Ardından Kayra Müzik konseriyle gece son bulacak.

KARABAĞLAR

Karabağlar’da geleneksel Cumhuriyet korteji Fahrettin Altay Metro’dan Üçyol Uğur Mumcu Parkı'na kadar 100 metrelik dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyecek. Akşam ise Ezginin Günlüğü konser verecek. Cuma günü ise Atatürk posterleriyle süslenmiş araçların oluşturacağı kortejin ilçedeki gezisi ile son bulacak.

KONAK

28 Ekim'de 13.00’da Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişine yerleştirilen dev tuval üzerine “Cumhuriyetin Resmini Birlikte Yapıyoruz” programında vatandaşların da katılımıyla eşsiz bir resim oluşturulacak. Konaklılar, akşam Gültepe’de Turgut Reis İlkokulu’ndan meydan Parkı’na cumhuriyet korteji ile yürüyerek Cenk Bosnalı’nın sahne alacağı konserle coşacak. 28 Ekim'de (Cuma) Gültepe Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunum töreni yapılacak, Basmane’deki belediye hizmet binası önündeki Dokuz Eylül Meydanı’nda ışık ve lazer gösterileri düzenlenecek.

MENDERES

Menderes Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenecek etkinliklerde bu akşam 19 Mayıs Stadı’nda Anadolu Ateşi Dans Gösterisi sahne alacak. Cuma günü ise Cumhuriyet konvoyu ilçe sokaklarını gezecek.

GAZİEMİR

Sarnıç’ta arabalı kortej turu ile başlayacak kutlamalar, Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’ndaki Büyük Türkiye Orkestrası konseri ile devam edecek. Cuma ise Gaziemir bisiklet turu ile sürecek. Cumhuriyet korteji ve Festival Meydanı’ndaki Manga konseri coşku yaşatacak.

BALÇOVA

Cuma akşam Ata Caddesi’nde yapılacak fener alayının ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Ege konseri gerçekleşecek.

NARLIDERE

28 Ekim'de, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’ndaki Ritim Gösterisi ile başlayan program, fener alayı ve bando eşliğinde,ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı’ndan Belediye Binası’na yürüyüşle sürecek. Atatürk Kültür Merkezi’nde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Cumhuriyet Sergisi açılışı yapılacak.

MUĞLA

Marmaris’teki etkinlikler kapsamında 28 Ekim'de akşam Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı’ndan kortej yürüyüşü, ardından da Atatürk Meydanı’nda Onur Akın konseri düzenlenecek. Hafta sonu ise Selcan Kökşan Şahin konseri ile kutlamalar sürece

MENTEŞE

28 Ekim'de 19.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda önce fener alayı, ardından da Yeni Türkü konseri Menteşelileri coşturacak. Cuma günü de MUFSAT’ın Sınırsızlık Meydanı’nda açacağı “Karma Fotoğraf Sergisi” ile başlayacak program, “Menteşe’nin Milli Mücadele Yılları-Saklı Kalmış Bir Destan” adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Muammer Tuna’nın katıldığı “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu bir konferans ile sürecek.

BODRUM

Bodrum Belediye Meydanı’nda bu akşam (Perşembe) Onur Akın, 28 Ekim'de ise Ozan Doğulu, ve Fuat İnan sahne alacak.

MARMARİS

Cumhuriyet’in kalesi Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim akşamı Ketenci Otel önünden Atatürk Meydanı’na doğru yapılacak fener alayı yürüyüşünün ardından ünlü sanatçı Onur Akın bir konser verecek.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te Atatürk Anıtı’na çelek bırakma töreni yapılacak. 29 Ekim Cuma günü sabah resmi törenlerin yapılacağı ilçede coşku akşam da yaşanacak. Cumhuriyet’in kuruluşun 98. yılı etkinlikleri kapsamında konserler, sergiler düzenleyen Marmaris Belediyesi 29 Ekim akşamı da büyük bir etkinliğe imza atacak. Kutlamalar saat 20.00’de başlayacak fener alayı ve bayrak taşıma yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüş sonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılan organizasyonla değerli sanatçı Onur Akın bir konser verecek. Yüzlerce kişinin hep birlikte şarkılar söyleyeceği konser saat 21.00’da başlayacak.

DİDİM

Aydın Didim’de, Türk Halk Müziği Sanatçısı Selda Bağcan, Cuma akşamı 19.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Didimlilerle buluşacak. Kuşadası’nda ise Kısmet Otel Kavşağı’ndan fener alayı ve kortej yürüyüşü ile başlayacak kutlamalar Kent Orkestrası’nın Cumhuriyet Partisi konseriyle sona erecek.

AYVALIK

Yarın, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak resmi törenler sonrası akşam fener alayı ile sürecek. Halil Başyazgan Kültür Merkezi’ndeki Cumhuriyet balosu, cumartesi günü ise Cunda Adası’nda geçen yıl yaşamını yitiren gazeteci yazar Bekir Coşkun’un adının verildiği kütüphane açılışı olacak.