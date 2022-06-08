EGİAD Başkanı: Yanlış politikadan dönülmeli
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelken Biçer, "Faizin düşürülmesi şeklinde uygulanan yanlış ekonomi politikasından dönerek bilimsel yöntemlere dayalı bir politika ile toparlanabiliriz” dedi.
EGİAD 80. Ege Toplantısı, 150 iş insanının katılımıyla yapıldı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelken Biçer, “Kurlar sürekli yükseliyor. Çünkü ülkemizin çeşitli ve her biri kendi içinde oldukça yüksek riskleri var. İş dünyası olarak büyük bir konsensüs ile yanlış bulduğumuz faiz politikası, ifade özgürlüğü düzeyimiz akla ilk gelen majör riskler. Ülkelerin riskini ölçmeye yarayan CDS primi bakımından dünyanın en riskli üç ekonomisinden birisiyiz. Bu tabloya bakan yabancı yatırımcı doğal olarak Türkiye’ye yatırım yapmak istemiyor; borç vermek isteyenlerin sayısı düşüyor. Hal böyleyken de döviz arzı yeterince artmazken döviz talebi yükseldiği için de kurlar yine bu kısır döngü içerisinde yükseliyor” diye konuştu.
Enflasyon ile ilgili açıklama yapan Yelkenbiçer, “Kur durmaksızın yükseldiği için bu artış süreklilik kazanıyor ve maliyet enflasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyon artışı tüketicileri paradan kaçmaya, mal alıp stoklamaya, fiyatlar daha da artmadan düşüncesiyle harcamaları arttırmaya yöneltiyor ve talep enflasyonu böylelikle gerçekleşiyor. Karma bir yapıya sahip inatçı bir enflasyon iş dünyasını, tüketicileri, tasarruf sahiplerini yani tüm ekonomik çevreyi maalesef etkiliyor. Faizin düşürülmesi şeklinde uygulanan yanlış ekonomi politikasından dönerek bilimsel yöntemlere dayalı bir politika ile toparlanabiliriz” ifadelerini kullandı.
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