Eğitim-İş belgeleriyle açıkladı: Tekin kamuoyunu açıkça yanıltıyor

Eğitim-İş Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, MEB tarafından “şartnamenin yönergeye uygun olmadığı” gerekçesiyle reddedilen ‘Gençlerden Atatürk’e Mektup’ yarışmasına ilişkin detayları paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "O sendika bize protokol talebinde bulunmuş mu, bulunmamış. 'Biz bir yarışma yapmak istiyoruz.' demiş. Bizim arkadaşlarımız, 'Eksiklikler var sizin bize sunduğunuz şeyde. Bunları tamamlarsanız, izin verebiliriz, sağlamazsanız izin veremeyiz' diye cevap vermiş" sözlerine teslim ettikleri evrakları kamuoyuna sunarak yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarışmanın okullarda duyurulmasına izin verilmediğini anımsatan Şimşek, "Bakanlık şartnamenin uygun olmadığı gerekçesiyle yarışmamızı reddetmiş ama tarafımıza bildirme gereği duymamıştır. Biz arayıp konu hakkında bilgi almak istediğimizi söyledikten sonra reddedildiği yazısı bize gönderilmiştir. Biliyoruz ki sorun teknik değil; çözüm üretme niyetinin olmamasıdır. Çünkü Bakanlık, aynı şartnameyle yarışmanın duyurulmasına 2017, 2018,2019, 2020 ve 2022 yıllarında onay verdi. Televizyona çıkıp, Bakanlığın sendikamıza şartnamede 7 eksiklik bildirdiğini söyleyen Yusuf Tekin, kamuoyunu açıkça yanıltmaktadır" dedi.

BAKANIN HABERİ YOK!

Bakan Tekin'in şartnamede “ücretli mi ücretsiz mi olacağına dair bir şey yok” sözlerine "Şartnamemizde ücretli olduğuna dair hiçbir ifade yoktur. Bu da bize gösteriyor ki sendikaların bu tür etkinlikleri paralı düzenleyemeyeceğinden haberi olmayan bir Bakanımız var" var yanıtını veren Şimşek yine olmadığı iddia edilen veli izin belgesi ve aydınlatma metninin de bulunduğunu açıkladı.

'SON DERECE AÇIK, NET VE ŞEFFAF'

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "10 Kasım’ı ara tatile denk getirebilen bir anlayış, öğrencilerin Atatürk’e duygu ve düşüncelerini ifade edeceği etkinlikler söz konusu olduğunda teknik gerekçelere sığınmaktadır. Okulların kapılarını yandaş sendikalara sonuna kadar açan, gerici vakıf ve derneklerle günaşırı protokoller imzalayan Bakanlık; bu yapıların faaliyetleri söz konusu olduğunda yönergeleri esnetebildiğini defalarca göstermiştir. Tekrar vurguluyoruz, “Gençlerden Atatürk’e Mektup” yarışmasının şartnamesi son derece açık, net ve şeffaftır. Yarışmanın amacı, kapsamı, katılım koşulları, değerlendirme ölçütleri ve ödüllendirme süreci ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Değerlendirme süreci; gazetecilerden, edebiyatçılardan ve eğitimcilerden oluşan, alanında yetkin ve kamuoyunda saygınlığı olan bir kurul tarafından yürütülmektedir. Tüm bunlar göstermektedir ki; mesele yönerge, mevzuat ya da teknik eksiklik değildir. "

'RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI DA DÜZENLİYORUZ'

Tüm bu engelleme çabalarının nafile olduğunu söyleyen Şimşek, "Gençlerimizin Atatürk’e olan sevgisi ne yönergelere ne de yasakçı zihniyetin onayına tabidir. Eğitim-İş olarak; bu ideolojik kararı tanımıyor, “Gençlerden Atatürk’e Mektup” yarışmamızı bu anlayışa rağmen düzenliyor; herkesi bu etkinliğimize destek vermeye, Cumhuriyet’e ve Atatürk’ kalemleriyle sahip çıkmaya çağırıyoruz! Ayrıca sadece liselerde gerçekleştirdiğimiz “Gençlerden Atatürk’e Mektup” yarışmamızın yanı sıra ilkokul öğrencilerimiz için “Çocuk Gözüyle Atatürk” resim yarışması ve ortaokul öğrencilerimiz için “Çocuklardan Atatürk’e Şiir” yarışması düzenliyoruz. Üç yarışmamızın da şartnamesine sendikamızın web sitesinden ulaşılabilir.

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak bir tercih değil, tarihsel bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereğini dün olduğu gibi bugün de yarın da yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ANKARA/Cumhuriyet