Eğitim-İş, devrim yasalarının 100. yaşında Ata’nın huzuruna çıktı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2024 - 04:00

Eğitim-İş’in etkinliğine Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Tüm Emekliler Sendikası Altındağ Şubesi, Türkiye Laiklik Meclisi, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri, UMAG ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de destek verdi.



‘KARANLIKTAN AYDINLIĞA’



Sendika tarafından alanda; “Laiklikle yaşayacağız, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız” ve üstünde Atatürk’ün fotoğrafı bulunan “Ne senden vazgeçeriz ne eserinden” yazılı pankartlar asıldı. “Laiklik özgürlüktür. Laiklik çağdaşlıktır” yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, “Laik eğitim, laik Türkiye”, “Cemaat, tarikat eğitimden defol”, “Eğitimde cemaat istemiyoruz” ve “Şeriata karşı omuz omuza” sloganları attı. Alanda konuşam yapan Eğitimİş Genel Başkanı Kadem Özbay,



Devrim Yasalarının laiklik ve çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım oluduğunu belirterek “Bu devrimci yasalar, Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkaran, modern ve laik bir ulus devlete dönüştüren hamlelerin kilometre taşlarıydı. Cumhuriyetin aydınlık yüzü devrimlerdir.

Devrimlerin temeli de laikliktir. Atatürk’ün hiçbir ödün vermeden uygulamaya çalıştığı devrim hareketi laikliktir” dedi. “100 yıl önce Türkiye’yi çağdaş bir ülkeye dönüştüren Devrim Yasaları, son 22 yılda siyasal İslamcı anlayış tarafından karşıdevrim hamleleriyle yıpratılmakta” diyen Özbay, “Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti’nde ancak laik eğitim verilebilir. Ancak açık açık dinin ve kinin sahibi nesiller yetiştirmek istediğini söyleyen bir siyasi oluşumun 22 yıllık iktidarı süresince, eğitimde laikliğe dair tüm kazanım ve öğeler saldırıya uğramıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet, tarikat, cemaat işbirliğinde eğitim fiili işgal altındadır. Siyasal İslam, milli eğitime sızma aşamasını çoktan geride bırakmış ve hızla dönüştürme safhasına geçmiştir. Dini eğitim anlayışı 4 yaşa kadar inmiş, sayıları artırılan din dersleriyle tek bir dinin, onun bir mezhebinin anlatısı hakim kılınmış, karma eğitim tartışmaya açılmış, ÇEDES ve benzeri projelerle öğrenci ve öğretmenler dini etkinliklere mecbur bırakılmış, MEB’in kitaplarındaki görsellerde bile dini mesajlar verilir hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

