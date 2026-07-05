Eğitim-İş Eski Genel Başkanı Demir, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle ceza almıştı: ‘Yetkilileri rahatsız etse de ifade özgürlüğüdür’

Eğitim-İş Eski Genel Başkanı Veli Demir; 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi’nin ardından yaptığı paylaşım nedeniyle ceza almıştı. Demir paylaşımında; “İleri demokrasi söylemi ile ülkeyi faşizan bir şekilde yönetenler ortağınız olan darbecilerinizi de alınız ve gidiniz. Bizler Atatürk cumhuriyetinden yana eğitim emekçileri olarak darbe girişimini kınıyor ve tepki ile karşılıyoruz. Kendisi de bir darbe ürünü olan, tarihimizin en ırkçı, gerici, bölücü Neo-Osmanlıcı hükümetiyle neredeyse her gün karşı karşıya gelmemiz bile bir darbe girişimini hoş karşılamamızı sağlayamaz. Darbeci faşizan hükümete de buradan bir kez daha sesleniyoruz: Demokrasinin yegane teminatı, hukukun, demokrasinin egemen olduğu, halkımızın işçi ve emekçilerin insanca yaşam koşullarına ulaştıkları, özgür, laik ve uygar bir toplum olmayı başarmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIM NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

Bu paylaşımı nedeniyle Demir’e Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda yargılanan Demir; 19 Temmuz 2019’da “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini alenen aşağılama” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmış; ancak cezanın ertelenmesine karar verilmişti. Demir ardından kararı istinaf mahkemesine taşımış; 2021’de talep reddedilmiş ve karar 2022’de onanmıştı.

AYM CEZADAN KAYNAKLI İHLAL KARARI VERDİ

Bu gelişmelerin ardından Demir, AYM’ye 2022’de başvurmuştu. AYM, Aralık 2025’te başvuruyu karara bağladı ve taraflara önceki gün tebliğde bulundu. Yüksek Mahkeme, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Demir’e ceza verilmesinin “ifade özgürlüğünü” ihlal ettiğine karar verdi. Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, Demir’e 34 bin TL manevi tazminat ve 40 bin 664 TL’lik yargılama giderlerinin ödenmesine karar verdi.

MAHKEME BAĞLAMINDAN KOPARMIŞ!

AYM gerekçeli kararında; cezayı veren mahkemenin paylaşımın bütününe bakmadan; “Kendisi de bir darbe ürünü olan, tarihimizin en ırkçı, gerici, bölücü Neo-Osmanlıcı hükümeti” ile “Darbeci faşizan hükümete de buradan bir kez daha sesleniyoruz” ifadeleri üzerinden bir ceza değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. Mahkemenin söz konusu ifadeleri bağlamından kopardığını belirten Yüksek Mahkemece; “Yapılan açıklamalarda sert eleştirel bir dil kullanılmışsa da toplumsal ve siyasal ortama veya sosyoekonomik dengesizliklere, etnik sorunlara, ülke nüfusundaki farklılıklara, daha fazla özgürlük talebine ya da ülke yönetim biçiminin eleştirisine yönelik düşüncelerin açıklanmasının, yayılmasının devlet yetkililerini veya toplumun önemli bir bölümü için rahatsız edici olsa dahi ifade özgürlüğünün koruması altında olduğu” vurgulandı.

‘RAHATSIZ EDİCİ OLUP OLMADIKLARI BELİRLEYİCİ OLMAZ’

Yüksek Mahkemece ayrıca; söz konusu darbe girişiminin ardından toplumun birçok kesiminden kendi düşüncelerine uygun farklı ve öznel açıklamaların gelmesinin doğal bir durum olduğu vurgulanarak “Bir düşünce açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında kalıp kalmadığı değerlendirilirken söz konusu ifadelerin tutarlı, isabetli ya da rahatsız edici olup olmadıkları belirleyici olmaz. Söz konusu ifadelerin bir bağlam içerisinde şiddeti teşvik etmeden ya da şiddeti övüp onaylamadan veya nefret söylemine dönüşmeden dile getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir” değerlendirilmesinde bulunuldu.