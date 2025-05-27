Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanına Milli Eğitim Akademisi tepkisi

Eğitim emekçilerinin ‘iktidarın kendine yakın memur yetiştirme projesi’ olarak tanımladığı, eğitim fakültelerinin işlevsizleştirilmesine neden olacak Milli Eğitim Akademisi eylül ayında resmen açılacak.

Akademinin açılmasına en başından beri tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tepkisini bu defa ODTÜ önünden dile getirdi.

Milli Eğitim Akademisi’ni ‘Bir kamp düzeni’ ifadeleriyle tanımlayan Özbay, “Üniversitelerin eğitim fakültelerine emekleriyle gelmiş bu gençler diplomalarını alacak, orada ‘öğretmen’ yazacak ama Milli Eğitim Bakanlığı diyecek ki 'Hayır sen öğretmen değilsin. Önce bu kampa gireceksin. Bizim katmerli mülakatımızdan, ideolojik istismarımızdan ve sistemsel baskımızdan geçeceksin. Eğer bize itaat edersen, bu kamp disiplinine göre senin öğretmen olup, olmadığına karar vereceğiz' ODTÜ rektörü ve eğitim fakültesi dekanına sesleniyorum: Ne zaman mesleki hakka ve onurunuza sahip çıkacaksınız? Sizin verdiğiniz diplomayı yok sayıyorlar farkında mısınız? 'Siz yetiştiremediniz' diyorlar. Hala suskun mu kalacaksınız? Bu utanç tarih boyu sizinle birlikte gelecek. Biz Eğitim-İş olarak öğretmenlik mesleğini mesleksizleştiren bu dayatmaya karşı çıkacağız” dedi.