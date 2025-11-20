Eğitim-İş'in eylemine izin verilmedi: Eğitim taleplerine barikatla engel!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Eğitim-İş Sendikası da eğitimdeki sorunları dile getirmek için eylemlilik kararı aldı. Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünden Meclis’e kadar yürümeyi ve Meclis’in önünde basın açıklaması düzenlemeyi hedefledi. Ancak, Eğitim-İş'in eylemine bakanlık önünde engel olundu.

‘TARİKATLAR YÜRÜYEBİLİYOR, ÖĞRETMENLER YÜRÜYEMİYOR’

Bakanlığın önü polislerce barikatlarla kapatıldı. Eğitim-İş örgütü barikatların önüne gelince, yürüyüş yapmak için polislerle görüşmelere başladı. Görüşme sırasında grubun etrafı da çevik kuvvetlerce sarıldı. Görüşmeler sürerken üyeler, “Direne direne kazanacağız”, “Öğretmene değil, tarikata barikat” sloganları attı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, barikatların önünde açıklama yaptı. Özbay, bakanlığın bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek, “Öyle bir utanç yaşıyoruz ki bakan çocuğunu özel okula gönderiyor. Bu yolun açılmasını, utanç barikatının açılmasını bekliyoruz. Tarikatlar yürüyebiliyor ama öğretmenler yürüyemiyor” dedi.

‘BİZİ YÜRÜTMEYENLER ALSINLAR BU FOTOĞRAFI DUVARLARINA ASSINLAR’

“Türkiye bir cezaevi, sadece duvarlar yok. Eğitimlerin sorunlarını söylemek istiyoruz” diyen Özbay, tarikat üyelerinin yürüyüşünden bir fotoğrafı göstererek; “Bizi yürütmeyenler alsınlar bu fotoğrafı duvarlarına assınlar. Biz Türkiye’yi açık cezaevine çevrilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Eğitimdeki sorunlara değinen Özbay; “Bugün okullarımızda para toplanmayan okul yok. Velilerimiz toplantıya gitmek istemiyor. Hijyen malzemesinin olmadığı bir okulda sağlıklı eğitim ortamı olur mu? Sayın bakan da utanmadan bu bütçeyi övüyor. 100 bin kadrolu öğretmen yerine, 100 bin sözleşmeli öğretmen çalıştırıldığını da biliyoruz. Ama adı vakıf olan tarikat, cemaatlere bütçeden yüzde 2 bütçe ayrılmış. Bütçenin yüzde 83’ü personel masrafı. Öğretmene maaş da mı yatırmayacaksınız?” dedi.

OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Özbay, barikatlar açılmayınca barikata doğru yürüdü. Öğretmenler, “Uyuşturucu çetelerine, bahis çetelerine engel oluyor musunuz? Adliye koridorunda tarikatçılar slogan atarlar, öğretmenlere sokakta barikat kurarlar” diyerek tepki gösterdi. Barikatlar açılamayınca Özbay, yarım saatlik bir oturma eylemine geçeceklerini, bu süreçte de açılmazsa barikatlara yükleneceklerini belirterek, eylemlerine destek çağrısında bulundu. Bu süreçte barikatlar açılmayınca Eğitim-İş barikatlara yüklendi. Çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.

‘DİKKAT DİKKAT ÖĞRETMENİNİZ KONUŞUYOR’

Örgütün yüklenmesine karşı polisten; “Dikkat, dikkat polis konuşuyor. Yaptığınız eylem yasalara aykırıdır. Basın açıklaması sona ermiştir. Lütfen kuzey istikametine doğru ilerleyelim” anonsu yaptı. Polisin anonsuna karşı öğretmenlerden; “Dikkat, dikkat! Öğretmeniniz konuşuyor, kurduğunuz barikat yasalara aykırıdır. Açın yolumuzu” diye bağırarak karşılık verdi.

‘BÜTÜN DUVARLARI YIKACAĞIZ’

Özbay, sendikanın yüklenmesi sürerken açıklamalarda bulundu. Bazı polis memurlarının kalkanla iterken, kalkanın altından tekme attığını duyuran Özbay polislere yönelik; “Atanmadığınız için bugün burada olmak zorunda kaldığınız düzene isyan ettiğimiz için mücadele ediyoruz. Ant olsun ki ülkede kurmayı hedeflediğiniz açık cezaevinin bütün duvarlarını yıkacağız. Ant olsun ki, bakanın çocuğu özel okulda, önünde yemek varken yoksulun çocuğunun tuvalet musluğundan su içmesine seyirci kalmayacağız” dedi.

KOMİSYONUN SONUNA KADAR EYLEM SÜRECEK

Eğitim-İş, komisyonun bitimine kadar barikatların açılması için eylemi sürdürme kararı aldı. Eyleme CHP milletvekilleri Orhan Çınar, Murat Çan ve Mehmet Tahtasız destek ziyaretinde bulundu. Ayrıca eyleme, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Sekreter Şükrü Balun ile yönetim kurulu üyeleri; Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur ile Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri de katıldı.

Eğitim-İş'in açıklama yapmak için Meclis önüne yürümesine izin verilmemesini CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba komisyon gündemine getirdi. Ağbaba Eğitim-İş'in eylemini selamladı.